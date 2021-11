Non che ci volesse molto, ma Ornella Vanoni stasera a Che tempo che fa ha rubato la scena alla direttrice della Banca Centrale Europea Christine Lagarde, annunciata come “ospite epocale” da Fabio Fazio ma alla fine risultata l’ennesimo tentativo di dimostrare che si tratta dell’unico programma capace di attirare i più importanti al mondo.

In studio per presentare il disco Unica (Celebration “Limited” Edition 2022), riedizione di Unica uscito qualche mese fa con 4 duetti della cantante con Francesco Gabbani, Giuliano Sangiorgi, Colapesce & Dimartino e Renato Zero, la Vanoni si è resa protagonista di un esordio stellare:

“Non so se arrivo a Natale. Sono qui, mi ha detto la BMG (la sua casa discografica) ‘Vai da Fazio’. Non so per quale motivo qui in Italia la promozione deve essere gratis, non sto guadagnando niente”.

L’artista, che regala a iosa fuori programma, ha preteso da Fazio che le donasse il cofanetto del suo album (“Non ce l’ho”), ma ha dimostrato molta saggezza nel parlare della sua età:

“Ho 87 anni. Nella vecchiaia devi tirare fuori quel lato che hai sempre tenuto nascosto, quel lato infantile che ti fa dire tutto quello che vuoi”.

Non poteva mancare un accenno alla sua imitatrice per eccellenza, l’ormai amica Virginia Raffaele (“Mi ha fatto sembrare una vecchia rincogl…, una maniaca sessuale“), sfogo avvenuto peraltro al Festival di Sanremo 2019 e per molti il momento più divertente della kermesse canora.

Un altro siparietto molto gustoso è avvenuto quando la cantante ha parlato della sua amicizia con alcune giovani di Milano con le quali ogni tanto va a prendere un aperitivo:

“Abbiamo preso un gin tonic …”

A quel punto Fazio ha pensato bene di interromperla:

“Voleva dire un succo di frutta, in televisione si dice succo di frutta!”.

“No, è un gin tonic!”, ha puntualizzato la Vanoni, della quale non si capiva se stesse parlando sul serio o meno.