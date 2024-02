Che Tempo Che Fa: Naomi Campbell ospite della diciassettesima puntata

Attraverso un video condiviso sulle pagine ufficiali del programma, Che Tempo Che Fa ha annunciato la presenza di Naomi Campbell come ospite nella diciassettesima puntata di quest’edizione, che andrà in onda domenica prossima, 25 febbraio 2024, sul canale NOVE, a partire dalle ore 19:30.

Non è la prima volta che la top model britannica prende parte come ospite al programma condotto da Fabio Fazio, reduce dalla conduzione dello speciale Dedicato a… Maurizio Costanzo, andato in onda ieri sera su Canale 5 in seconda serata. Naomi Campbell, infatti, partecipò a Che Tempo Che Fa precisamente nella puntata che andò in onda il 12 marzo 2017, poco meno di sette anni fa, su Rai 3.

In quell’occasione, la Venere Nera ripercorse la sua carriera trentennale come top model, dagli inizi come modella all’età di 16 anni alla prima apparizione in assoluto in un video di Bob Marley (Is This Love), passando per le copertine di Vogue e Time e gli incontri con Shimon Peres e Nelson Mandela:

Iniziai la mia carriera a 16 anni. Mia madre voleva che finissi prima la scuola. La prima lingua che imparai fu l’italiano. Mia madre mi fece crescere a Roma fino ai tre anni. Poi lo dimenticai ma mia madre lo parla ancora. Riguardo le copertine di Vogue e Time, probabilmente fu la prima volta che una modella di colore andò sulla copertina di queste riviste. Sono stata fortunata, ho lavorato con dei geni.

Naomi Campbell si commosse anche dopo aver visto un filmato dedicato alla sua carriera:

Gianni Versace è stato importantissimo per me, per la mia vita e la mia carriera. In Italia, mi hanno conosciuta grazie a lui. Poi, Franca Sozzani… Vedere queste immagini mi commuove.

Per quanto riguarda gli ospiti internazionali, in quest’edizione, Che Tempo Che Fa ha ospitato Tom Hanks, Woody Allen, Novak Djokovic e Willem Dafoe. Da ricordare, ovviamente, anche l’intervista a Papa Francesco.