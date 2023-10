Fiorello, alla presentazione di Viva Rai 2, aveva dichiarato: “Che tempo che fa è in ritardo di un minuto. Lo fanno perché se c’è qualcuno che si alza e dice una parolaccia o una bestemmia hanno 60 secondi per tagliare tutto”. Ma da Nove smentiscono

Fiorello: “Fazio va in onda con una differita di un minuto”. Ma Nove smentisce: “Tutto in diretta”

‘Stava scherzando’, avranno pensato tutti. D’altronde, negli ultimi giorni di bufale scherzose ne aveva prodotte a valanga, da Jovanotti in gara al prossimo Sanremo a Fedez possibile direttore artistico del Festival 2025. Ma stavolta i toni erano seri, così come le argomentazioni, articolate e tutt’altro che banali.

“Ho scoperto che Nove è in ritardo di un minuto”, ha affermato Fiorello in coda alla conferenza stampa di presentazione della nuova stagione di Viva Rai 2. “Non la sapevo questa cosa. Ieri a Che tempo che fa parlavano di me con Fedez. Li chiamo in diretta e Fazio mi fa: ‘ora mi chiami che c’è la pubblicità? Siamo in differita di un minuto”.

Parole che lo showman ha pronunciato a pochi centimetri dall’amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, seduto al suo fianco. “Sapete perché lo fanno? Perché sono americani. E anche le dirette hanno sempre un minuto avanti. Se c’è qualcuno che si alza e dice una parolaccia o una bestemmia hanno 60 secondi per tagliare tutto e salvare il salvabile”.

Insomma, non una gag, bensì una teoria che Fiorello ha documentato mettendo addirittura in bocca a Fazio la confessione dell’episodio.

Interpellata da TvBlog sulla questione, la rete smentisce su tutta la linea la versione del conduttore, precisando che Che tempo che fa va in onda regolarmente in diretta, senza alcun tipo di ‘strategia’. In merito alle cause della differita percepita da Fiorello, sempre che non stesse bluffando, i dubbi restano tutti. Una delle tante spiegazioni potrebbe essere quella di un semplice ritardo che può manifestarsi qualora si decida di guardare i contenuti in streaming.