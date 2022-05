Come annunciato il tavolo di Che Tempo Che Fa, che non ha mai cessato di esistere come segmento della trasmissione anche quando non si è riproposta attorno al tavolo la consueta formazione, sospesa in seguito allo scoppio della guerra in Ucraina, da domenica 27 febbraio, è tornato per l’ultima puntata di stagione, facendo così chiudere il programma di Fabio Fazio con uno sforo di una ventina di minuti circa rispetto all’orario abituale.

Il ritorno dei vari componenti del tavolo, dal Mago Forest alla signora Coriandoli (Maurizio Ferrini), passando per Francesco Paolantoni, Lello Arena, Massimo Lopez, Tullio Solenghi, Gigi Marzullo e Orietta Berti, era stato anticipato nelle scorse settimane dalla ripresa della consueta presentazione da parte di Nino Frassica del numero settimanale di Novella bella.

Nell’ultimo appuntamento stagionale di Che Tempo Che Fa è tornata quindi tutti la compagnia di giro di Fazio, a cui si è aggiunto, come sempre in collegamento, Enrico Brignano, che nella trasmissione aveva uno spazio comico suo indipendente, e Cristiano Malgioglio, che nel corso anche di questa edizione aveva già preso parte in alcune occasioni al tavolo.

Il tavolo, che si è prolungato fin dopo la mezzanotte, si è concluso con un pensiero dedicato da Fabio Fazio nel finale a Raffaella Carrà. È stato infatti sopra le note di Forte forte forte che si sono spente le luci nello studio M2 di via Mecenate. “È trascorso quasi un anno e ci manca molto” ha detto Fazio, ricordando il suo esordio con lei.

Ecco poi gli ultimi ringraziamenti fatti dal conduttore di Che Tempo Che Fa, che ha dato appuntamento al prossimo ottobre, senza fornire una data precisa per la ripartenza: