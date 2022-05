Anche la stagione di Che tempo che fa sta per volgere al termine. Mancano all’appello due puntate per quella che è stata la diciannovesima stagione del programma di Rai 3 (tornato su questa rete due anni fa) condotto da Fabio Fazio con Filippa Lagerback, ma l’entourage si può ritenere soddisfatto dei risultati ottenuti.

Non parliamo solo di ascolti, anche di contenuti. Le esclusive di un certo peso non sono affatto mancate e su più fronti: dal premio Oscar e popstar internazionale Lady Gaga, alla presenza di Papa Francesco (qui sì, possiamo tranquillamente citare il record assoluto di 6.731.000 telespettatori e il 25.4% raggiunti il 6 febbraio scorso) fino a passare per l’ultimo colpaccio registrato ieri, la Kalush Orchestra reduce dalla vittoria dell’Eurovision Song Contest 2022.

Che tempo che fa ha ben distinto le pagine dell’attualità da quelle della leggerezza, il segmento del tavolo è probabilmente l’esempio più lampante di come si può fare intrattenimento ‘immobile’ con un conduttore e degli ospiti seduti. Con sole poche indicazioni di scaletta, qualche filmato celebrativo e amabili conversazioni tra amici si riesce a portare avanti la puntata grazie al potere dell’improvvisazione.

Quell’atmosfera è stata bruscamente interrotta dalla drammaticità delle notizie giunte dal conflitto in Ucraina, il racconto. Dal 27 febbraio scorso il racconto, le analisi e il peso della cronaca ha provocato la momentanea cancellazione di uno dei momenti più esilaranti di CTCF. Nonostante la seconda parte della trasmissione abbia mantenuto il titolo de ‘Il tavolo di Che tempo che fa’, si è optato per una sostanziale modifica del format proseguendo lo schema delle interviste con ospiti più pop.

Recentemente il pubblico dei social si è chiesto quando sarebbe potuto tornare il vero Tavolo, l’annuncio è stato fatto da Fabio Fazio durante la puntata di ieri, 15 maggio 2022 davanti a Raoul Bova, Nino Frassica e Gigi Marzullo (questi ultimi due fanno parte del cast fisso):