Una tradizione di famiglia, che ormai possiamo dire si tramanda di generazione in generazione. Quando i figli seguono le orme dei padri. Oggi qui parliamo di Christian e Brando De Sica. Padre e figlio che hanno entrambi seguito le orme dei loro papà. Il padre, Christian figlio del grande Vittorio De Sica, interprete di tanti film commedia ed il figlio Brando, che si sta affacciando proprio di questi tempi al mondo del cinema come regista. Saranno Christian e Brando De Sica fra gli ospiti della prossima puntata di Che tempo che fa, in onda domenica 26 novembre 2023 sul Nove.

Christian e Brando De Sica a Che tempo che fa

Entrambi saranno ospiti domenica da Fabio Fazio per parlare di un loro film. Il padre Christian De Sica è nelle sale con il film “I limoni d’inverno“. Stavolta è alle prese non con un ruolo comico brillante, ma in una parte dai sapori drammatici. Christian De Sica interpreta nel film un professore in pensione, vedovo e malato, che instaura un rapporto di amicizia e di tenerezza con una vicina di terrazzo. La pellicola diretta da Caterina Carone è stata presentata alla scorsa Festa del Cinema di Roma.

Christian in un ruolo drammatico “da buono”, Brando al debutto come regista in un horror romantico

Brando De Sica invece nelle sale cinematografiche dal 16 novembre con il primo film da lui diretto. Si tratta di “Mimì, il principe delle tenebre“. Si tratta di una favola dark, o come è stato definito un horror romantico, sullo stile di Twilight e Lasciami entrare. I protagonisti del film sono Mimì, pizzettaro napoletano con i piedi deformi e Carmilla, una ragazza che è convinta di discendere niente di meno che dal conte Dracula. La pellicola racconta la loro storia d’amore, in un mondo fatto di cinismo e di violenza. Il tutto dipinto con una dose di romanticismo che rende il film molto godibile.

Brando De Sica: “Nel cinema ho fatto da solo”

Brando ha lavorato con il papà, ma come “ghost director“. Questo perchè non ha mai voluto favoritismi essendo lui il figlio di Christian De Sica. Su questo tema, in una recente intervista al quotidiano “Il Messaggero” ha voluto mettere i puntini sulle “i” :

“Ho voluto conquistarmi il rispetto senza ricevere favoritismi o regali da nessuno. Avevo girato come ghost director due film di papà, Amici come prima e Sono solo fantasmi, ma mi sono rifiutato di firmarli anche se, grazie ai 9 milioni incassati dal primo, non avrei faticato a trovare un produttore. Ma non sarebbe stato corretto nei confronti degli altri giovani registi senza entrature. Tanto più che papà, avendo lavorato quasi solo con Aurelio De Laurentiis, non ha mai fatto parte di un “giro. Ho studiato e lavorato tanto prima di dirigere Mimì – Il principe delle temebre: ho fatto da assistente a Pupi Avati e Matteo Garrone, girato dei corti, realizzato spot con Bella Hadid. Insomma, ho alle spalle una gavetta intensa”.

Ha detto lo scrittore australiano Markus Zusak: “ A volte penso che mio padre sia una fisarmonica. Quando lui mi guarda e sorride e respira, sento le note.” L’intensità di un rapporto fra padre e figlio è spesso il motore che ti porta a realizzare i tuoi sogni e le tue aspirazioni, condividendone le passioni. Il tutto solo con le tue forze e le tue capacità, perchè è solo in questo modo che diventi veramente te stesso e riesci a realizzarti.

Appuntamento dunque con la settima puntata di Che tempo che fa sul Nove domenica 26 novembre 2023 con Christian e Brando De Sica. Alla puntata parteciperanno anche, come annunciato sui social del programma, le attrici Monica Bellucci e Miriam Leone.