Che Tempo Che Fa, stasera il best of: quando torna Fabio Fazio con la puntata speciale per Ornella Vanoni

Stasera 4 gennaio alle 21.30 torna su Nove Che tempo che fa, ma in una versione – Best of, una selezione dei momenti più significativi della stagione, tra interviste, ospiti internazionali e momenti di costume. Il talk show di Fabio Fazio continua dunque la sua pausa invernale iniziata dopo l’ultima puntata del 21 dicembre, che aveva visto protagonista Roberto Benigni in un’intervista memorabile.

Una pausa di quattro settimane

La sosta invernale di Fabio Fazio sarà piuttosto lunga e durerà quattro settimane. Il ritorno in onda di Che tempo che fa è fissato per domenica 18 gennaio, quando il talk inizierà la seconda parte della stagione che durerà fino a maggio. Una pausa più che dovuta visti gli strepitosi risultati in termini di ascolti che il programma ha ottenuto in questa prima parte della stagione.

Il 2025 di Che tempo che fa era terminato domenica 21 dicembre con l’intervista-evento al premio Oscar Roberto Benigni, apparso per la prima volta sul Nove, con una puntata che ha sfiorato il 10% di share conquistando oltre 1.7 milioni di spettatori. Un successo che conferma la solidità del format anche sulla nuova rete.

Il ritorno con “Ornella senza fine”

Fazio ha già annunciato che la prima puntata del 2026 sarà speciale: sarà tutta dedicata a Ornella Vanoni, la cantante venuta a mancare lo scorso 21 novembre all’età di 91 anni. Il talk show del Nove infatti quest’anno ha perso una delle sue colonne portanti, che è stata celebrata in una puntata speciale subito dopo la sua scomparsa.

Si intitola “Ornella senza fine” ed è lo speciale con cui “Che tempo che fa” ricorderà la straordinaria Ornella Vanoni. Il programma condotto da Fabio Fazio con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck ha voluto commemorare con una puntata speciale Vanoni, che negli ultimi anni era diventata una componente fondamentale del talk.

Le parole di Fazio

“Per il 18 gennaio stiamo immaginando una serata totalmente dedicata a Ornella. Lavoreremo durante le vacanze per costruire questo piccolo evento, per noi molto significativo”, aveva dichiarato Fazio. Un lavoro di ricerca e montaggio che impegnerà la redazione durante le feste per celebrare una donna che non è stata solo una cantante leggendaria, ma anche una presenza ironica e preziosa nel programma. Ma ci saranno molti ospiti: “In queste ore ho parlato con moltissime persone che mi hanno chiesto espressamente di venire per parlare di Ornella Vanoni…”

Nel frattempo, stasera il pubblico potrà rivivere i momenti più belli e emozionanti di questa prima parte di stagione attraverso il best of, un modo per mantenere vivo il legame con gli spettatori in attesa del grande ritorno del 18 gennaio. Tra l’altro con una puntata extralarge che si concluderà solo alle 02.00.