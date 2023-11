Beppe Grillo a Che Tempo Che Fa: l’annuncio di Fazio

Beppe Grillo torna in tv ospite di Fabio Fazio nella quarta puntata stagionale di Che Tempo Che Fa, in onda domenica 12 novembre su Nove

Beppe Grillo ospite di Fabio Fazio nella quarta puntata di Che Tempo Che Fa, in onda domenica 12 novembre 2o23 su Nove. L’annuncio è arrivato con un post social di Fazio che ha così anticipato quello che, immaginabilmente, non potrà che essere l’ospite di punta della prossima puntata di CTCF.

Un ‘colpaccio’ – come si direbbe in gergo – visto che l’attuale Garante del Movimento 5 Stelle – che ha in Giuseppe Conte il suo Presidente – ha centellinato negli anni le sue interviste televisive. La più ‘sensazionale’, televisivamente parlando, resta la prima da leader di un movimento politico, concessa a Bruno Vespa per una puntata di Porta a Porta che resta per certi versi un ‘unicum‘ nella costruzione non solo dell’hype ma della puntata stessa. E potete rivedere quel momento su RaiPlay. Era il maggio 2014, ormai quasi 10 anni fa. Nello stesso periodo si fece intervistare da Enrico Mentana per uno speciale Bersaglio Mobile su La7: era sempre il periodo delle Elezioni Europee.

Ricordiamo anche un fuori programma durante una MaratonaMentana del gennaio 2022 per l’Elezione del Presidente della Repubblica, con uno scambio telefonico in diretta – ma rimasto privato – tra il direttore del TgLa7 e il Garante dei 5S. Più recentemente, Grillo è apparso in tv per questioni legate alle indagini che hanno coinvolto il figlio Ciro più che per il suo impegno in politica.

Grillo, il ritorno in tv

All’epoca dell’intervista a Porta a Porta, Grillo non tornava in uno studio Rai da 21 anni. E probabilmente in questi anni gli inviti da parte di CTCF perché partecipasse al programma non sono mancati. Diciamo che questa prima (?) edizione lontana da Viale Mazzini del programma di Fazio può aver ‘aiutato’ l’arrivo di Beppe Grillo nello studio che fu su Rai 3.

L’attesa per il ‘ritorno’ di Beppe Grillo sulla tv mainstream è ovviamente alta: ci si aspetta un’intervista in diretta, come da format di Che Tempo Che Fa, ma con Grillo nulla è da dare per scontato. Restiamo, dunque, in attesa di ulteriori dettagli da parte di Fabio Fazio sulla presenza di Beppe Grillo nella prossima puntata del talk show tv di Nove, in onda dalle 19.30 di domenica 12 novembre 2023 su Nove.