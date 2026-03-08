Che Tempo che Fa, anticipazioni stasera 8 marzo: tutti gli ospiti di Fabio Fazio

Ospiti e anticipazioni di Che tempo che fa dell’8 marzo: da Patty Pravo e Arisa a Gino Cecchettin, fino al Tavolo con Nino Frassica, Orietta Berti e Cristiano Malgioglio.

La domenica televisiva torna ad accendersi con un nuovo appuntamento di Che tempo che fa. Il talk show guidato da Fabio Fazio va in onda oggi, domenica 8 marzo, a partire dalle 19.30 sul NOVE e in streaming su discovery+, con una puntata che intreccia attualità, cultura, musica e spettacolo.

Come di consueto, il programma alterna momenti di approfondimento e interviste a ospiti provenienti da mondi diversi, mantenendo quella formula che negli anni ha consolidato il successo del format.

Gino Cecchettin e Lorenzo Gasparrini: focus sulla Giornata della donna

Tra i momenti più significativi della serata ci sarà l’intervento di Gino Cecchettin, padre di Giulia Cecchettin. In studio con lui il filosofo e divulgatore Lorenzo Gasparrini, collaboratore della Fondazione dedicata alla giovane vittima di femminicidio.

L’incontro si inserisce nel contesto dell’8 marzo e segna l’avvio di un ciclo di appuntamenti dedicati all’educazione affettiva. Un tema sempre più centrale nel dibattito pubblico, che il programma affronterà con un dialogo aperto tra ospiti e conduttore.

Patty Pravo celebra sessant’anni di carriera

Ampio spazio sarà riservato alla musica. Tra gli ospiti più attesi c’è Patty Pravo, recentemente tornata sul palco del Festival di Sanremo con il brano Opera.

Per l’artista il 2026 rappresenta un traguardo importante: sessant’anni di carriera, attraversati da successi che hanno segnato la storia della musica italiana. Nei prossimi mesi la cantante sarà protagonista di un tour nei teatri di tutta Italia.

Sempre sul versante musicale sarà presente anche Arisa, che porterà in studio Magica favola, il brano presentato all’ultimo Festival di Sanremo. L’artista ha inoltre conquistato il terzo posto nella serata delle cover grazie all’interpretazione di Quello che le donne non dicono, eseguita insieme al Coro del Teatro Regio di Parma.

Stefano Massini e il racconto di Putin

Tra gli ospiti della puntata ci sarà anche Stefano Massini, drammaturgo tra i più conosciuti a livello internazionale e vincitore di cinque Tony Award.

Massini sarà in studio per parlare del progetto televisivo IO, VLADIMIR – Stefano Massini racconta Putin, in onda mercoledì 11 marzo sul NOVE. Un racconto che affronta la figura del presidente russo attraverso un taglio narrativo e storico.

Gli ospiti tra informazione e spettacolo

Nel corso della serata Fabio Fazio dialogherà con numerosi protagonisti del mondo dell’informazione e della cultura. Tra questi Massimo Lopez, impegnato nei prossimi mesi con lo spettacolo teatrale Massimo Lopez Show.

Interverranno inoltre Aldo Grasso, storico critico televisivo del Corriere della Sera e autore del libro Cara televisione. Una storia d’amore e altri sentimenti, il direttore de Il Post Francesco Costa, l’editorialista di la Repubblica Massimo Giannini, l’inviato di Avvenire Nello Scavo, la giornalista Cecilia Sala e il virologo Roberto Burioni, docente di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele.

La puntata si concluderà come sempre con Il Tavolo, il segmento finale che riunisce ospiti e protagonisti dello spettacolo in un momento più leggero e informale.

Tra i presenti Nino Frassica, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, Cristiano Malgioglio, Orietta Berti, Gigi Marzullo, Francesco Paolantoni, Raul Cremona, Giucas Casella e Paolo Rossi.

Spazio anche allo sport con Simone Deromedis, fresco vincitore della medaglia d’oro nello skicross alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, primo italiano nella storia a conquistare il titolo in questa disciplina.