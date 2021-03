Torna questa sera Che Tempo Che Fa, con un nuovo appuntamento a partire dalle ore 20:00 su Rai 3. Settimana scorsa, nell’appuntamento post Sanremo, che ha ospitato i vincitori del Festival, i Maneskin, e Orietta Berti, Fabio Fazio non era presente in studio, ma collegato da casa, a seguito di un’intervento, che già la settimana precedente aveva fatto saltare il talk show.

Al timone del programma nello studio di via Mecenate vi era quindi Luciana Littizzetto: questa sera Fazio riuscirà a tornare a condurre “in presenza”? Per il momento possiamo però vedere il parterre di ospiti di questa nuova puntata, che darà ampio spazio alle vicende di stretta attualità, legate sia alla politica, con le dimissioni nel Pd settimana scorsa del segretario Nicola Zingaretti, sia alla situazione pandemica che affrontiamo da un anno a questa parte.

Su quest’ultima, questa sera interverranno Roberto Burioni, habitué del salotto di Fazio, e il nuovo commissario per l’emergenza Covid-19, il generale Francesco Paolo Figliuolo. Con loro si parlerà inevitabilmente del piano vaccinale aggiornato proprio nella giornata di ieri, così come della vicenda del lotto ritirato dall’Aifa del vaccino Astrazeneca, che ha creato allarmismo nelle scorse ore; spazio poi probabilmente anche all’approvazione del vaccino Johnson & Johnson, che ha ottenuto il via libera in questi giorni sia dall’Ema (Agenzia Europea del Farmaco) sia dall’Aifa (Agenzia Italiana del Farmaco).

La politica sarà presente poi con Enrico Letta, che oggi, nell’Assemblea Nazionale del Partito Democratico, dovrebbe essere eletto come nuovo segretario del partito. Il primo ad intervistarlo da segretario eletto sarà proprio Fabio Fazio, dopo che però l’ex premier è stato ospite venerdì scorso dai suoi “amici” di Propaganda Live, dove anche negli anni del cosiddetto “esilio francese”, anni nei quali si è speso come professore, fondando anche una scuola di politica, è stato spesso ospite.

Paolo Mieli e Antonio Monda porteranno invece a Che Tempo Che Fa le loro recenti pubblicazioni in libreria, L’Italia della liberazione in 50 ritratti e Il principe del mondo. Ospite poi il duo musicale Colapesce Dimartino, fresco del premio della Sala Stampa Lucio Dalla ottenuto al Festival di Sanremo e di una prima posizione che li pone in vetta alla classifica dei brani più passati dalle radio, ma anche più ascoltati su Spotify.

Sempre in area sanremese torna al tavolo di Che Tempo Che Fa Orietta Berti, in compagnia del Mago Forest, Nino Frassica, Ale e Franz, Gigi Marzullo. Con loro protagonisti dell’ultima parte del programma anche Stefano De Martino, Paolo Rossi e Francesco Paolantoni.