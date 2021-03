Una delicata operazione il motivo per il quale questa sera su Rai 3 vediamo Luciana Litizzetto condurre la puntata di Che Tempo Che Fa con Fabio Fazio soltanto in collegamento da casa. Uno Smart Working dovuto per il giornalista, che proprio nei giorni scorsi si sarebbe sottoposto ad una delicatissima operazione.

A sorpresa ma non troppo Fabio Fazio si presenta dunque in studio soltanto su grande schermo, in collegamento da casa, lasciando il posto alla collega Luciana Litizzetto, che non cambia certo il consueto stile che la contraddistingue ma anzi scherza sull’accaduto.

“Fabio, dove sei?” chiede Luciana a Fazio, che le risponde sorridendo.

Una puntata storica, c’è da dirlo, che per la prima volta vede un conduttore dirigere uno show in completa autonomia e da remoto – perché di fatto questo è ciò che sta accadendo proprio in questi minuti a Che Tempo Che Fa. A seguito di un’anteprima piuttosto comica e insolita con una Luciana Litizzetto obbligata a spiegare al pubblico da casa l’accaduto, tutto torna poi a svolgersi come se niente fosse (solo senza conduttore davanti agli ospiti che intervista) ma con la copertura dei medesimi ruoli di sempre. Nessuno ha preso il posto di Fazio questa sera ma tutto scorre semplicemente così, con naturalezza, come deve andare, con tempi televisivi perfetti e una professionalità non così scontata da remoto.

Ed è sempre con naturalezza che viene introdotto il programma stasera, con una Luciana Litizzetto seduta sul suo trono (il bancone di Fazio sul quale siamo spesso soliti trovarla sdraiata la domenica sera) che con nonchalance rilancia:

“Ah che meraviglia, ah come mi sento a mio agio. Filippa, stiamo bene qui da sole io e te, vero? Ti manca Fabio? Quando Fabio Fazio non c’è le tope ballano”.

Al contrario di quanto si potesse immaginare, scopriamo allora che non pesi affatto l’assenza di Fabio Fazio in studio, capace di farsi presenza nonostante tutto e anche grazie ad una regia ottimale che gestisce i suoi interventi senza intoppi o ritardi alcuni, alternandoli agli ospiti in presenza oltre a quanti in collegamento proprio come lui.

Immagine simbolo dell’assenza di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa stasera quella del primo intervistato della puntata, Carlo Cottarelli, economista ed editore italiano. Cottarelli, (preceduto soltanto da Michela Murgia intervistata tuttavia in presenza da Luciana Litizzetto) si ritrova così in uno studio vuoto, abbandonato a se stesso, sulla sua poltroncina bianca posizionata come di consueto di fronte ad un bancone stavolta completamente privo di vita. Il professore risponde alle domande di Fazio come se niente fosse, ed è proprio così che forse senza neppure saperlo si costruisce piano piano un nuovo pezzettino di Storia della Televisione Italiana.

Quando fai gli esami in DAD:#CTCF pic.twitter.com/XxY35KAhtn — SilviaW🎶 Finché le forze non mi abbandoneranno (@silviawoot) March 7, 2021

A rassicurarci sulle condizioni di salute di Fabio Fazio la stessa Luciana: “La buona notizia è che la sua operazione sia andata molto bene, la cattiva notizia è che dall’operazione si sia già ripreso”. Il conduttore aveva annunciato di doversi sottoporre ad una delicata operazione chirurgica che gli avrebbe impedito di parlare per 15 giorni. Per fortuna, però, il suo decorso post-operatorio è risultato più breve del previsto e la sua conduzione “in DAD”, come l’hanno definita alcuni utenti su Twitter, ne è la prova.