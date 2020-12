Che tempo che fa, anticipazioni e ospiti puntata 13 dicembre 2020

Proseguono gli appuntamenti con Che tempo che fa, la trasmissione condotta da Fabio Fazio che al ritorno su Rai3 sta regalando grandi soddisfazioni alla rete diretta da Franco Di Mare, segno che il canale è l’habitat per elezione del programma. Su Rai1 il conduttore sembrava troppo preoccupato a dare un’impronta mainstream per accontentare ogni palato, su Rai2 si stava un po’ smarrendo l’identità con la scissione tra preserale alle 19.30 e prime time.

Ma veniamo al parterre di ospiti di stasera, ricco come sempre ma da non costituire assembramento. La punta di diamante, per citare un suo grande successo, è sicuramente Zucchero, che presenterà il nuovo singolo Sarebbe questo il mondo. Grande ritorno per un ospite che solitamente dà qualche grattacapo a Fazio quando si materializza in studio, ovvero Marco Travaglio, che lancerà il libro Bugiardi senza gloria (nel 2008 il giornalista affermò che l’allora presidente del Senato Renato Schifani aveva avuto rapporti con persone condannate per mafia, con il conduttore costretto a scusarsi). Probabilmente adesso il clima è più favorevole e non dovrebbero verificarsi incidenti diplomatici.

Per la parte di informazione generale, ospiti il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, che sarà sicuramente interrogato dal conduttore sul Recovery Fund; l’impegnatissimo commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 Domenico Arcuri; il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, ormai presenza fissa del salotto buono di Rai3; l’immancabile Roberto Burioni; i genitori di Giulio Regeni, Paola Deffendi e Claudio Regeni, che sicuramente interverranno in merito al prolungamento della carcerazione dello studente Patrick Zaki, ormai in Egitto da mesi in condizioni precarie di salute.

Nonostante i cinema chiusi, non poteva mancare lo spazio per i film: ci saranno anche Pierfrancesco Favino e Rocco Papaleo, tra i protagonisti del nuovo film di Giovanni Veronesi Tutti per 1, 1 per Tutti, secondo capitolo della saga dei Moschettieri del Re. Favino tra l’altro avrebbe dovuto essere il protagonista con Claudio Baglioni dello show previsto per gennaio Andiamo avanti assieme a Claudio Baglioni, ma per ora sembra rinviato a data da destinarsi.

Completano il menu il climatologo e divulgatore scientifico Luca Mercalli; lo storico dell’arte e critico Flavio Caroli; lo scrittore, filosofo e architetto Roberto Peregalli, che di recente ha pubblico il nuovo libro Il corpo incantato.

A introdurre gli interventi come sempre Filippa Lagerback, così come non mancherà l’intermezzo comico di Luciana Littizzetto, dalla quale ci si attende una replica dopo le minacce legali di Wanda Nara (la torinese aveva dichiarato a proposito di una foto che vedeva la moglie di Mauro Icardi completamente nuda su un cavallo che aveva “la jolanda prensile“).

A conclusione della serata, Che Tempo Che Fa – Il tavolo con Mago Forest, Nino Frassica, Gigi Marzullo, Ale e Franz.