Che Tempo che Fa, anticipazioni domenica 3 maggio: gli ospiti di Fabio Fazio

Stasera, domenica 3 maggio 2026, a partire dalle ore 19:30, il NOVE e la piattaforma streaming discovery+ ospiteranno una nuova puntata di Che Tempo Che Fa.

Il celebre talk show condotto da Fabio Fazio, affiancato dall’inconfondibile ironia di Luciana Littizzetto e dallo stile di Filippa Lagerbäck, si prepara a offrire al pubblico una serata all’insegna della cultura, dell’intrattenimento e dell’attualità.

Gli ospiti di stasera domenica 3 maggio 2026

Il parterre di ospiti si apre in grande stile con un’esclusiva internazionale che vede protagonista il regista Premio Oscar Pedro Almodóvar. Il cineasta spagnolo presenterà il suo nuovo film Amarga Navidad, un’opera attesa in concorso al prossimo Festival di Cannes e nei cinema italiani a partire dal 21 maggio.

L’intervista sarà l’occasione per ripercorrere una carriera straordinaria che dura da oltre quarant’anni, costellata da successi mondiali, tra cui due Premi Oscar, due Leoni d’Oro e sei premi Goya.

La serata prosegue con una serie di incontri di grande spessore culturale e scientifico. Spazio ad Alberto Angela, che celebrerà i venticinque anni di programmazione della celebre trasmissione Ulisse – Il piacere della scoperta, accompagnato dal racconto di un’altra grande avventura moderna: il rientro di Luca Parmitano dalla Missione Artemis. L’astronauta italiano condividerà le emozioni di un viaggio che ha portato quattro esploratori a superare i 406.000 chilometri di distanza dalla Terra, segnando una svolta storica per le future esplorazioni lunari.

Dal cosmo si passa poi alla letteratura con Emmanuel Carrère, che porterà in anteprima il suo libro Kolchoz, in uscita il 5 maggio. L’opera è un sentito omaggio alla memoria della madre Hélène Carrère d’Encausse, scomparsa nel 2023 e considerata la più influente storica francese dell’Unione Sovietica. A completare questo viaggio tra le storie c’è Walter Veltroni, autore del romanzo Il bar di Cinecittà, un’opera che cattura l’anima e le contraddizioni degli storici studi romani, in vista del loro novantesimo anniversario previsto per il 2027.

Non mancheranno i momenti di leggerezza e riflessione con l’attore e comico Enrico Brignano, che parlerà del ciclo di puntate Quando c’è Brignano… in onda ogni mercoledì sul NOVE, oltre al suo atteso ritorno sui palchi con lo spettacolo Bello di mamma.

La discussione si arricchirà poi di analisi sull’attualità grazie al contributo di Antonio Scurati, del direttore de Il Post Francesco Costa, della giornalista Cecilia Sala, dell’editorialista di la Repubblica Massimo Giannini e del professor Roberto Burioni, ordinario di Microbiologia e Virologia presso l’Università Vita-Salute San Raffaele.

A chiudere in bellezza la serata ci penserà il segmento Che Tempo Che Fa – Il Tavolo. Questo momento conviviale vedrà la partecipazione di un ricco cast di personaggi pronti a intrattenere il pubblico con battute e racconti. Al tavolo siederanno nuovamente Luca Parmitano insieme a Diego Abatantuono, Iva Zanicchi, Nino Frassica, Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi, Lello Arena, Orietta Berti, Paolo Rossi, Ubaldo Pantani, Mara Maionchi, Gigi Marzullo, Francesco Paolantoni, la Signora Coriandoli e Giucas Casella.