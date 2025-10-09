Che fine ha fatto Suor Cristina? La nuova vita dopo la Tv

C’è una serenità consapevole e una nuova luce negli occhi di Cristina Scuccia, ex suora diventata cantante che ha fatto parlare, nel corso degli anni, il mondo intero. La sua storia, sebbene siano passati 11 anni dalla sua partecipazione a The Voice, continua a far parlare e ad affascinare.

Vincitrice di The Voice of Italy del 2014 quando ancora indossava il velo delle Orsoline, oggi Cristina vive quella che si può a tutti gli effetti definire una seconda vita, fatta di palcoscenici e riflessioni spirituali.

“Ho partecipato a The Voice grazie a Papa Francesco”

Raccontando i retroscena della sua partecipazione al talent di Rai 2 in una intervista ad Adnkronos, Scuccia ha spiegato come tutto nacque proprio da un’isprazione di Papa Francesco.

“Sin dall’inizio del suo Pontificato, invitò tutti i consacrati, gli uomini e le donne dalla Chiesa a uscire dai conventi, ad aprire le porte per raggiungere le periferie del mondo. Dunque ci sentivamo chiamati in causa. E così, quando è arrivata la chiamata della redazione, l’ho percepita come un segno: far arrivare la parola di Dio dove di solito non c’è”, ha speigato la cantante.

Tra gli insegnamenti che le sono rimasti più impressi, e che ancora oggi sembrano influire molto sulla sua vita, Scuccia ha citato uno dei motti più iconici del Papa argentino:

“Un vero pastore deve puzzare di pecore”, per dire che un vero seguace di Cristo si deve sporcare le mani piuttosto che puzzare di muffa, cioè stare fermo e non fare nulla. Oppure quando diceva “preferisco i sacerdoti che si perdono rischiando piuttosto che perdersi puzzando di muffa”.

Dalla vita consacrata alla musica

Cristina Scuccia ha lasciato la vita religiosa nel 2022, dopo un lungo percorso di discernimento. Da allora ha pubblicato con costanza nuovi singoli, ha partecipato all’Isola dei Famosi e ha iniziato a costruire una carriera musicale laica senza rinunciare alla spiritualità che è sempre rimasta con lei. Ma ha messo in chiaro una cosa: non è stato il successo a farla cambiare.

“A un certo punto non stavo più bene. È come se la mia maturazione personale stesse stretta nell’abito e nelle sue regole”, aveva ammesso a Verissimo. “Non è stato il successo a mettere in crisi la mia vocazione. The Voice ha aperto la strada a un mio cambiamento evolutivo, ma la decisione è maturata con il Covid che ha costretto a fermarmi e a guardami dentro. Non mi riconoscevo più, non sapevo chi fossi, sono entrata in crisi”.

Oggi Cristina vive con serenità la sua nuova quotidianità, tra musica, viaggi e nuove esperienze. Ma di certo non rinnega il passato, che è parte integrante della sua identità. Sempre a Verissimo nel 2022 aveva confessato: “Mi sto mettendo alla prova nella vita reale. Prendere casa, pagare l’affitto, andare a ballare con gli amici, per me sono tutte cose nuove”.