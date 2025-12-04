Che fine ha fatto Carole André di Sandokan, la prima Marianna Perla di Labuan

La storia di Sandokan è tornata in tv e vede come protagonisti Can Yaman e Alessandro Preziosi. Tutti ricorderanno l’edizione storica della saga, quella che vedeva la presenza di Kabir Bedi. Il volto femminile più indiscusso era sicuramente quello di Marianna Perla di Labuan, interpretato da Carole André, l’attrice che all’epoca fece innamorare gli italiani. Una bellezza naturale, bionda e indimenticabile. Nella nuova trasposizione tv, iniziata il 1 dicembre su Rai 1, l’adolescente è invece interpretata da Alanah Bloor.

Gli esordi e l’addio al cinema

L’attrice francese è appunto diventata famosa in Italia grazie alla sua partecipazione alla serie tv Sandokan, nel 1976. La prima volta in cui è entrata nel mondo cinematografico era solo un’adolescente, con il film Faccia a Faccia con Sollima. Poi ci sono stati per lei piccoli ruoli come quelli in Dillinger è morto, Fellini Satyricon e Morte a Venezia, anche se la vera esplosione è avvenuto ne Il Corsaro nero insieme a Kabir Bedi.

Negli anni Settanta, quando aveva poco più di vent’anni, Sergio Sollima l’ha portata in Italia e Malesia e l’ha scelta per essere la co-protagonista della serie Sandokan insieme allo stesso Kabir Bedi. Dopo la carriera di attrice, la sua vita è però completamente cambiata e lei si è dedicata per anni al nuoto.

Com’è la sua vita oggi

Carole è oggi un’apprezzata architetta che si è cimentata in passato ai regionali di nuoto, in cui ha vinto i 50 rana nella categoria della sua età, i Master 70, stabilendo così il nuovo record mondiale con il tempo di 42”51. Si è inoltre tolta anche la soddisfazione di conquistare il primato italiano nei 50 Stile libero in 33”52.

Da qualche anno si allena al Due Ponti Sporting club di Roma e si presenta spesso con un look largo e comodo. In una dichiarazione, il personal trainer Francesco Di Pippo ha paragonato i suoi tempi odierni con i record degli Settanta, sostenendo che se Carole avesse iniziato ad allenarsi da giovane “sarebbe andata alle Olimpiadi“. L’ex attrice si allena oggi quattro volte a settimana in piscina, due in palestra, mentre il sabato lo dedica all’acquagym e allo yoga. Tra i suoi ultimi ruoli televisivi ci sono stati quelli in Una vita non basta di Lelouch e in Un Medico in Famiglia. In molti sostengono che lei ha vissuto due vite, proprio perché è passato dal mondo della recitazione a quello dello sport, non perdendo mai di vista la propria autenticità.