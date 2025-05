Che Dio Ci Aiuti, perché Suor Teresa è assente

Che Dio ci aiuti 8 si avvia verso la conclusione. Giovedì 8 Maggio andrà in onda ultima puntata dell’amata fiction targata Rai 1 e il finale non mancherà di sorprendere i numerosi telespettatori. La stagione in corso è stata caratterizzata da diverse novità: in primis il cambio di location e del cast. Unico punto fermo Azzurra, interpretata dalla bravissima Francesca Chillemi, presente nella serie sin dal debutto. Apparizioni occasionali per Suor Angela interpretata da Elena Sofia Ricci, e per Suor Costanza alias Valeria Fabrizi, che non hanno abbandonato del tutto la serie.

In molti hanno notato l’assenza nel cast di Suor Teresa, personaggio che ha fatto il suo ingresso nella fiction la scorsa stagione. Chiamata per sostituire Suor Angela, la sua presenza nella serie non è stata riconfermata per l’edizione in corso: perché? Suor Teresa, interpretata da Fiorenza Pieri, è stata tra i protagonisti di Che Dio ci aiuti 7, ma il suo personaggio non ha inciso particolarmente sulle dinamiche della sceneggiatura. A conquistare la scena è stata Azzurra che in modo graduale ha saputa convincere il pubblico di essere l’erede legittima di Suor Angela.

Non è noto se l’addio di Suor Teresa a Che Dio ci aiuti era programmato o se è stato deciso in un secondo momento. Del resto il suo personaggio austero e severo non ha conquistato del tutto il pubblico e vista anche l’affetto rivolto a suor Azzurra non c’è stato bisogno dell’ingresso di un nuovo volto. Francesca Chillemi è riuscita a sostituire appieno Elena Sofia Ricci, anche se il richiamo a Suor Angela è continuo e presente in ogni puntata. Non è tuttavia escluso un possibile ritorno di Suor Teresa sul set, anche se per ora non sembra essere in programma.

Che Dio ci aiuti, chi è Fiorenza Pieri volto di Suor Teresa

Presente solo nella stagione numero 7 di Che Dio ci aiuti, Suor Teresa è stata interpretata da Fiorenza Pieri. Classe 1980, attrice e regista toscana, vanta diverse esperienze al cinema, in tv e in teatro. Il suo esordio lo ha fatto proprio sul palcoscenico dove ha interpretato con successo ruoli anche impegnativi. Si occupa anche di preparazione per giovani attori insieme a Enzo Paci e Maurizio Lastrico.

Ha recitato anche al cinema in Il mattino ha l’oro in bocca (2008), Terror Take Away (2018) e Mai Scherzare con le Stelle! (2020): tutte pellicole che hanno ottenuto l’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori. In tv invece ha preso parte alla fiction Tutto può succedere con protagonisti Pietro Sermonti e Maya Sansa e in Non Mentire e Io ti cercherò. Ha partecipato anche a Doc-nelle tue mani, popolare fiction con Luca Argentero. Recentemente ha preso parte al cast di Odio il Natale in onda su Netflix dove interpreta la sorella della protagonista.

Che Dio ci aiuti 8, anticipazioni finale di stagione

Che Dio ci aiuti 8 è prossimo alla conclusione: il finale di stagione si annuncia ricco di colpi di scena e sorprese. Secondo le anticipazioni diffuse in rete Suor Angela verrà fermata per droga e Azzurra e Lorenzo proveranno a scagionarla. La crisi tra Cristina e Pietro è ancora in corso, la giovane vuole lasciare la Casa del sorriso, e tornare con l’ex spacciatore, ma a causa di alcuni problemi di salute è costretta a rimanere e questo la farà riavvicinare a Pietro.

Il Tribunale è prossimo a decidere sul futuro della casa famiglia: ne disporrà la chiusura o la Casa del sorriso potrà continuare ad accogliere le ragazze in difficoltà? Corrado comunicherà una notizia inaspettata a Melody: il loro rapporto potrebbe subire una crisi. Infine Holly riuscirà a fare i conti con i fantasmi del suo passato.