Che Dio ci aiuti, le anticipazioni dell’ultima puntata in onda stasera, 15 maggio

Anche questa stagione di Che Dio ci Aiuti sta per volgere al termine: l’ultima puntata andrà in onda oggi 15 maggio, a partire dalle ore 21.30 su Rai 1. La Casa del Sorriso dirà nuovamente addio ai suoi telespettatori, per cui ci sono in serbo tanti colpi di scena ma anche delle scelte difficili che i protagonisti sono chiamati a fare. In questi episodi il convento tradizionale ha ceduto la scena a una famiglia allargata di giovani in affido, che è guidata da suor Azzurra e dallo psichiatra Lorenzo Riva. Il loro obiettivo è stato proprio quello di difendere la struttura evitando così che chiudesse i battenti.

Le anticipazioni dell’ultima puntata di Che Dio ci Aiuti

Il primo episodio è intitolato La seconda della lista, e si baserà tutto su un banale errore medico. Il dottore che è stato incaricato di seguire Cristina annuncia a suor Azzurro che le condizioni di salute della ragazze sono molto critiche. La protagonista pianifica così un piccolo stratagemma, e suggerisce a Cristina di trascorrere le proprie giornate a letto insieme al giovane Pietro. Tra i due nascono quindi dei piccoli momenti di intimità, che permettono loro di trovarsi faccia a faccia e di far risvegliare quei sentimenti addormentati, oltre che di affrontare dei rancori del passato. Nel momento in cui il loro riavvicinamento sembra avere finalmente un epilogo positivo, viene fuori il passato: ricompare infatti Paola, l’ex di Pietro, che si presenta alla Casa del Sorriso e scatena in Cristina gelosia e dubbi, tanto che la ragazza inizia a considerare l’idea di andare via.

La puntata conclusiva si chiama invece Nella mente e nel cuore, e svela i dettagli su un processo a porte chiuse. Il Tribunale decide infatti se revocare o meno l’autorizzazione alla Casa del Sorriso, e mette così a rischio il futuro delle giovani ospiti. Cristina e Pietro devono quindi dimostrare che il loro legame sia solido, ma nel frattempo la ragazza affronta la paura di abbandonare una famiglia che ormai sente sua. Nel frattempo, suor Angela viene travolta da un’accusa, dato che nella sua tonaca viene ritrovata droga. Azzurra e Lorenzo si trovano quindi a investigare il vero responsabile del complotto, e i protagonisti alla fine scoprono che cuore e mente percorrono spesso strade diverse, ma che solo se si uniscono possono salvare la loro casa.

Dove vedere la fiction Rai

L’ultima puntata dell’ottava stagione di Che Dio ci Aiuti va in onda oggi 15 maggio 2025 alle ore 21.30 su Rai 1. Gli altri episodi possono però essere recuperati in live streamig, on demand, sulla piattaforma Rai Play.