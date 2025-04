Che Dio ci aiuti, anticipazioni 1° maggio: la scoperta di Cristina

Il finale dell’ottava stagione di Che Dio ci aiuti 8 si avvicina sempre più, e pian piano si sta arrivando a quel punto di snodo, tipico di ogni serie televisiva, in cui si verificano degli eventi, che poi saranno meglio approfonditi nell’ultima puntata.

Negli scorsi episodi della serie di Rai Uno, abbiamo visto suor Azzurra alle prese con il ritorno di sua sorella Rosa, che si è presentata alla Casa del Sorriso con un fidanzato e una bambina da adottare, e che tuttavia nascondeva un segreto.

Ma non è tutto, perché da quanto suo figlio Pietro ha deciso di mettersi insieme a Cristina, Lorenzo è molto scosso e non riesce ad accettare la loro relazione, al punto che nelle scorse puntate ha iniziato a mostrare chiaramente questa insofferenza.

Questo atteggiamento lo ritroveremo anche nella prossima puntata, la penultima di questa stagione, e di certo non sarà facile, per i due giovani, stare insieme in questo contesto.

Che Dio ci aiuti 8: per Melody è resa dei conti con l’ex, Cristina scopre qualcosa che farà vacillare la sua storia con Pietro

La penultima puntata di Che Dio ci aiuti 8 andrà in onda giovedì 1° maggio in prime time su Rai Uno, ed è pronta a riservare diversi sconvolgimenti per gli inquilini della Casa del Sorriso.

Nel primo episodio intitolato Omnia vincit amor, Lorenzo e Azzurra si occuperanno di un bambino lasciato solo dalla madre. Nel frattempo, il direttore della Casa del Sorriso continuerà a creare problemi a suo figlio Pietro e a Cristina, non approvando la loro relazione. Ma non gli basterà essere teoricamente in disaccordo, perché cercherà di ostacolarli anche in pratica.

Per quanto riguarda invece, il rapporto tra Melody e Corrado, le cose sembrano procedere al meglio, ma la lungimirante suor Azzurra si rende conto che forse Melody esagera con l’accondiscendenza nei confronti del compagno. Il dubbio è che stia ricadendo nell’errore del passato, che la portava ad annullarsi, all’interno di una relazione. Intanto, Olly, che sta facendo un profondo percorso interiore, inizierà a dubitare del bene che il padre sentiva nei suoi confronti.

L’episodio successivo, dal titolo Tra bianco e nero, Azzurra supporterà Olly nell’affrontare certi ricordi del passato, come quelli inerenti suo padre, e insieme proveranno a trovare risposte. Anche Melody vivrà un confronto col suo passato, con il suo ex, Sandrino che tornerà di nuovo.

Infine, Lorenzo inizierà a pentirsi di essersi intromesso nella relazione di suo figlio Pietro con Cristina, chiedendosi se sia stato giusto aver dubitato dell’amore tra i due giovani. La coppia in questione, però, entrerà in crisi, probabilmente proprio per via dei comportamenti di Lorenzo. Cristina, infatti, scoprirà che il direttore della Casa del Sorriso le ha fatto un’ennesima scorrettezza e si domanderà se sia il caso di restare nella casa famiglia.