Questa volta, a fare “zac”, sono stati i fan: perché quanto rivelato da Valeria Fabrizi oggi, domenica 12 dicembre 2021, durante Domenica In, potrebbe cambiare le sorti di Che Dio Ci Aiuti. Ospite del contenitore domenicale condotto da Mara Venier, Fabrizi ha infatti confermato una voce che circolava da qualche tempo, ovvero che Elena Sofia Ricci non vorrebbe più interpretare Suor Angela in Che Dio Ci Aiuti 7.

Alla domanda “Che farai dopo Ballando con le stelle?”, l’attrice ha risposto in maniera netta:

“Aspetto di fare la suora, ma sembra che oggi la notizia sia stata pessima: Elena non la vuole più fare. Era già nell’aria, mi spiace per il pubblico. Prenderanno qualcun’altra… Non sono disperata!”

Premesso che ora si attende una conferma o una smentita dalla stessa Ricci e da Lux Vide, se così fosse per i fan di Che Dio Ci Aiuti si prospettano ipotesi differenti: sembra difficile, infatti, che l’attrice protagonista della serie, da sempre molto affezionata a Suor Angela, l’abbandoni di punto in bianco.

Elena Sofia Ricci ha sempre dichiarato di voler tanto bene alla suora protagonista della fiction, tanto da averle dedicato così tanti anni sul set, un record per lei che, solitamente, è allergica alla lunga serialità. E’ anche vero, però, che a livello creativo di Suor Angela sappiamo ormai tutto: nella sesta stagione, abbiamo anche scoperto che ha un fratello, con cui ha legato proprio durante l’ultima stagione andata in onda.

Difficile, poi, che sia Lux Vide che Rai Fiction rinuncino così facilmente ad uno dei loro titoli più di successo (la sesta stagione ha avuto una media superiore ai 5 milioni di telespettatori ed al 20% di share). Ecco che, allora, si prospetta l’ipotesi che si possa applicare la stessa strategia usata con Don Matteo.

In altre parole, il personaggio di Suor Angela potrebbe gradualmente dire addio al pubblico, comparendo nei primi episodi della settima stagione e cedendo il testimone ad una nuova protagonista. Il primo nome che viene in mente è quello di Francesca Chillemi: la sua Azzurra, d’altra parte, è diventata novizia nel finale della sesta stagione, e sembra ormai pronta a prendere le redini del racconto. Per Suor Costanza, interpretata da Fabrizi, resterebbe quindi il ruolo di guidare la giovane suora tra dubbi e decisioni da prendere.

Tutte ipotesi, sia chiaro: per ora Valeria Fabrizi, come detto, ha dato conferma di una sensazione che in molti avevano già percepito. Non resta che attendere una conferma o una smentita per capire quale sarà il futuro della serie tv family comedy più vista di Raiuno.