Terza puntata, nel giro di una settimana, per Che Dio Ci Aiuti 6 che, dopo l’“extra” di domenica scorsa, ora torna nella sua collocazione del giovedì sera. Oggi, 14 gennaio 2021, alle 21:25 su Raiuno scopriremo quindi le nuove avventure che vedranno Suor Angela (Elena Sofia Ricci) scavare più a fondo sul suo passato.

Scopriremo, inoltre, come Azzurra (Francesca Chillemi) stia affrontando il postulato, mentre tra Nico (Gianmarco Saurino) e Ginevra (Simonetta Columbu) continuano le schermaglie. Per Monica (Diana Del Bufalo), infine, è in arrivo un’amara sorpresa.

Cosa succede nella terza puntata di Che Dio Ci Aiuti 6?

Che Dio Ci Aiuti 6 – Appuntamento a giovedì (Pt.3) Nuova settimana e nuovo appuntamento con i nostri pazzeschissimi protagonisti di #CheDioCiAiuti6!!!Ci vediamo giovedì alle 21:25 su @RaiUno, non mancate! 🙏🏻🧡 Posted by Che Dio Ci Aiuti on Monday, January 11, 2021

Nel primo episodio, “Obbligo o verità”, Suor Angela non sa se dire la verità ad Erasmo (Erasmo Genzini), ora che ha la certezza di essere legata a lui ma non sa ancora in che modo. Il giovane, però, l’ha sentita parlare con Azzurra e sospetta che la religiosa gli stia nascondendo qualcosa.

Ginevra, intanto, è sempre più confusa: in suo aiuto le ragazze del convento, che provano a farle ritrovare la retta via. Tra loro, anche Monica, che si convince di stare poco bene. Nico crede che sia una delle solite paranoie della ragazza, ma forse questa volta non è così.

Nel secondo episodio, “Deja vu”, mentre Suor Angela -aiutata da Erasmo- si mette sulle tracce della madre di un bambino abbandonato in casa-famiglia, Monica reagisce bene alla diagnosi che ha ricevuto, colpendo Nico, che cerca di starle accanto. Azzurra, infine, prova a distrarsi pur di non pensare ad una dolorosa ricorrenza.

Che Dio Ci Aiuti 6, streaming

E’ possibile vedere Che Dio Ci Aiuti 6 in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.