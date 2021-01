Nuovi guai e nuove risate, per la quinta puntata di Che Dio Ci Aiuti 6, in onda questa sera, 28 gennaio 2021, alle 21:25 su Raiuno. Dopo la sorpresa dell’ultima puntata, con Penny (Olimpia Noviello) raggiunta da uno zio, toccherà ora ad Azzurra (Francesca Chillemi) capire se l’uomo ha buone intenzioni.

Una cosa è certa: quest’anno Che Dio Ci Aiuti 6 è sempre più… Doc. Ad interpretare lo zio della bambina c’è infatti Raffaele Esposito, che abbiamo visto nel 2020 interpretare il “cattivo” nel medical drama record d’ascolti e prodotto sempre dalla Lux Vide. Esposito si aggiunge così a Pierpaolo Spollon e Gianmarco Saurino, anche loro presenti nel cast della serie con Luca Argentero.

Cosa succede nella quinta puntata?

Ma torniamo alla quinta puntata. Nel primo episodio, “Etichette”, Azzurra crede che Fabio (Esposito), zio di Penny giunto in Convento per adottare la bambina, nasconda qualcosa. E’ Suor Angela (Elena Sofia Ricci) a provare a farla ragionare, convinta che la novizia soffra del possibile distacco dalla bambina.

Monica (Diana Del Bufalo), intanto, continua nel suo percorso per riprendere in mano la propria vita: per farlo, prenota una seduta con Emiliano (Spollon). Peccato che il dottore, da sempre invaghito di Monica, pensi che si tratti di un appuntamento. Le cose non vanno meglio tra Ginevra (Simonetta Columbu) ed Erasmo (Erasmo Genzini): dopo aver sentito la ragazza definirlo un criminale, il giovane decide di tornare sulla cattiva strada.

Nel secondo episodio, “Prenditi cura di me”, Suor Angela ed Azzurra, in una delle loro missioni, scoprono il passato di Fabio. Monica, intanto, ammette che non le dispiacerebbe uscire con Emiliano, mentre la relazione tra Ginevra e Nico (Saurino) è ad un bivio. Erasmo, infine, è costretto a letto e viene accudito da Suor Angela, che così inizia ad avere altri ricordi.

Che Dio Ci Aiuti 6, streaming

E’ possibile vedere Che Dio Ci Aiuti 6 in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.