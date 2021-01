Una pesante accusa ed una sintonia che si fa sempre più intensa: è il menù offerto dalla quarta puntata di Che Dio Ci Aiuti 6, in onda questa sera, 21 gennaio 2021, alle 21:25 su Raiuno. Come sempre, Suor Angela (Elena Sofia Ricci) resta coinvolta nelle vicende dei ragazzi e delle ragazze che vivono nel convento, finendo per ficcare il naso nei loro problemi, ma sempre a fin di bene.

Cosa succede nella quarta puntata di Che Dio Ci Aiuti 6?

Che Dio Ci Aiuti 6 – Giovedì alle 21:25 (Pt.4) Ricapitoliamo:👫 Carolina fidanzata😲 Monica accusata di omicidio💞 Gin ed Erasmo sempre più vicini😡 Nico gelosoQuesta volta non ci resta che dire… #CheDioCiAiuti veramente! 🙏🏻buonanotte angioletti, a giovedì! 🧡 Posted by Che Dio Ci Aiuti on Monday, January 18, 2021

Nel primo episodio, “False verità”, ad aver bisogno dell’aiuto di Suor Angela è Monica (Diana Del Bufalo). La ragazza, che ha da poco superato la separazione dal marito ed è tornata a lavorare in ospedale, proprio sul posto di lavoro viene accusata dell’omicidio di un suo paziente.

Per questo viene sospesa, mentre Suor Angela e Nico (Gianmarco Saurino) provano a scoprire la verità e scagionare così Monica. Penelope (Olimpia Noviello), intanto, non vuole deludere Azzurra (Francesca Chillemi), che le sta sempre accanto anche se la bambina non ha ancora aperto bocca. La piccola decide così di organizzare una messa in scena, con l’aiuto di Erasmo (Erasmo Gnezini) e Ginevra (Simonetta Columbu): tra i due l’intesa è evidente.

Nel secondo episodio, “Solo parole”, anche Nico nota l’intesa crescente tra i due ragazzi, che potrebbe scattare in qualcosa di più complice una gita fuori porta e, non senza gelosia, li osserva da lontano. Monica, intanto, dopo aver ammesso a se stessa di volere un figlio -consapevole di avere poco tempo a causa della sua menopausa precoce- cerca di dimostrare a tutti di sapersi occupare di un bambino. Penelope, infine, chiede aiuto ad Azzurra per un compito: la ragazza ce la mette tutta per essere utile, anche se lo studio non è mai stato il suo forte.

Che Dio Ci Aiuti 6, streaming

E’ possibile vedere Che Dio Ci Aiuti 6 in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.