San Valentino ha lasciato il segno anche nel convento di Suor Angela (Elena Sofia Ricci), a giudicare dalle anticipazioni dell’ottava puntata di Che Dio Ci Aiuti 6, in onda questa sera, 18 febbraio 2021, alle 21:25 su Raiuno. Una puntata che rivelerà, infatti, numerose sorprese per le coppie che ruotano intorno alla protagonista.

Ma anche la stessa Suor Angela dovrà vedersela con un sentimento che solitamente non le appartiene: la gelosia. Con la sua famiglia ora allargata per la presenza di Erasmo (Erasmo Genzini), che ha da poco scoperto essere suo fratello, la protagonista dovrà gestire nuovi rapporti e nuove situazioni.

Cosa succede nell’ottava puntata di Che Dio Ci Aiuti 6?

Che Dio Ci Aiuti 6 – Appuntamento a giovedì (Pt.8) Hello angioletti!!! 🤗 🧡Tutti pronti per l'ottava puntatona di questo giovedì???I due nuovi episodi si intitolano:1️⃣5️⃣ Chi è senza peccato?1️⃣6️⃣ Il regalo più belloPer non perderli, le coordinate sono sempre le stesse: ore 21:25, Rai1!Non mancate!!! 🙏🏻 😌 Posted by Che Dio Ci Aiuti on Monday, February 15, 2021

Nel primo episodio, “Chi è senza peccato”, Ginevra (Simonetta Columbu), rientrata ad Assisi dopo la breve pausa che si è presa, lascia Nico (Gianmarco Saurino), senza dargli spiegazioni. L’avvocato, però, non demorde e fa di tutto per convincerla a cambiare idea.

Azzurra (Francesca Chillemi), resasi conto di non poter affidare a Monica (Diana del Bufalo) la piccola Penny (Olimpia Noviello), insieme alla bambina decide di aiutare l’amica a rendersi conto dei propri sentimenti per Nico, mentre Suor Angela dà il benvenuto ad un giovane seminarista.

Nel secondo episodio, “Il regalo più bello”, Suor Angela diventa gelosa della frequentazione tra Erasmo e loro padre Primo (Luigi Diberti). Nico, invece, si confida con Monica sulla sua situazione con Ginevra. Lei, però, vuole a tutti i costi uscire dalla “friendzone” e per questo trova dei modi per dimostrargli i suoi sentimenti. Carolina (Isabella Mottinelli), infine, si sente in colpa nei confronti di Ginevra.

Che Dio Ci Aiuti 6, streaming

E’ possibile vedere Che Dio Ci Aiuti 6 in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.