Chanel Totti a Ballando con le Stelle, ma spunta il rumors: “La parte economica…”

Da settimane Milly Carlucci è al lavoro per mettere insieme un cast perfetto per Ballando con le stelle 2025. Il talent di Rai Uno è tra i format di punta della rete di stato e questo anche grazie alla conduttrice, che dopo tanti anni, è sempre in prima linea. La scelta dei vip giusti è determinante per il successo del programma, la showgirl ha sempre puntato su personaggi di rilievo e anche quest’anno non sarà da meno. Dopo aver annunciato la presenza di Andrea Delogu e di Maurizio Ferrini, nei panni della signora Coriandoli, arriva il nome di Rosa Chemical e di Nancy Brilli, vip di cui è attesa la conferma ufficiale.

Ma ad interessare il gossip è il debutto in pista di Chanel Totti. La Carlucci avrebbe invitato la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti a partecipare al talent, la giovane che per ora ha un vasto seguito sui social e si è prestata a qualche sponsorizzazione, avrebbe detto si, ma la conclusione dell’accordo sarebbe ancora lontano. Ci sarebbero ancora diversi ostacoli e alcuni di natura economica: “La figlia di Totti, Chanel, è stata presa per Ballando con le Stelle“, così ha postato sui social l’esperta di gossip Deianira Marzano, certa della convocazione della giovane.

Chanel Totti a Ballando con le stelle sarebbe un vero colpo per Milly Carlucci che potrebbe sorprendere riunendo in tv i suoi genitori, protagonisti di una separazione mediatica che ha fatto molto discutere. Certo un possibile coinvolgimento di Ilary e Totti è difficile da immaginare visto che i due non hanno ancora definito i termini del loro divorzio. Inoltre anche se oggi hanno intrapreso storie sentimentali diverse e hanno vite completamente distanti, non hanno ancora superato del tutto gli attriti. Eppure nonostante il loro vissuto non facile sono sempre stati due genitori attenti e presenti per i loro tre figli,.

Chanel Totti verso Ballando con le stelle: in corso la definizione contrattuale

Deianira Marzano ha poi precisato che per ora il contratto tra la Rai e Chanel Totti non è stato concluso perché non sono state definite tutte le clausole. In particolare manca l’accordo economico: “... ora devono solo accordarsi sulla parte economica e, se la proposta dovesse andare bene, lei accetterà di partecipare”. A quanto pare il compenso richiesto dalla giovane influencer sarebbe considerevole, anche se non sono note le cifre.

Per Chanel sarebbe la prima esperienza tv, anche se è cresciuta nel contesto televisivo. Inoltre come figlia di volti famosi non è immune ai riflettori e all’eco mediatico. Ballando potrebbe essere l’occasione giusta per intraprendere la carriera televisiva e emulare il percorso di successo della mamma. Sembra che Francesco Totti approvi le scelte della secondogenita.

Chanel Totti, influencer da 600 mila followers

Cresciuta sotto i riflettori, Chanel Totti sembra essere molto attratta dallo star system. Per il momento non ha intrapreso la strada della tv, ma il suo potenziale debutto a Ballando con le stelle potrebbe aprirle diverse porte. La giovane è pronta a mostrare un talento che in pochi conoscono, e così sorprendere il pubblico.

Certo è che la giovane Totti conosce le dinamiche del mondo dello spettacolo ed è in grado di gestirle. E’ un influencer affermata, ha più di 600 mila follower e questo la pone al centro dell’eco mediatico e di diversi haters che non mancano di criticarla. E’ sicuramente il personaggio giusto per Ballando con le stelle, visto che è anche single e potrebbe trovare l’amore proprio in pista.