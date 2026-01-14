In Champions League di pallavolo femminile, Scandicci riparte dopo lo stop col VakifBank, Milano difende il primato del girone contro una squadra senza punti e con ben poche possibilità: Champions League al giro di boa per le due italiane.

Champions League volley femminile: Scandicci e Milano, due incroci che pesano sul futuro europeo | Le partite in streaming e in TV

Quarto turno della fase a gironi di Champions League femminile: Savino Del Bene Scandicci e Numia Vero Volley Milano giocano entrambe in casa, ma con obiettivi e pressioni diverse, in un contesto di classifica che inizia già a delineare gerarchie e possibili incroci nei playoff.

Ieri la sconfitta al quinto set di Novara contro il Fenerbahce, un 3-2 che ha visto la squadra di Lorenzo Bernardi uscire battuta ma a testa alta contro la squadra di Alessia Orro.

Scandicci–Le Cannet, risposta attesa dopo Istanbul

La Savino Del Bene Scandicci arriva alla sfida con il Volero Le Cannet dopo una settimana intensa. Il ko contro il VakifBank Istanbul ha interrotto la corsa perfetta in Europa, ma non ha scalfito la posizione delle toscane, seconde nella Pool A con 6 punti, davanti proprio alle francesi. Il successo per 3-1 dell’andata, maturato in Costa Azzurra con Avery Skinner MVP, resta un riferimento tecnico chiaro, ma il ritorno presenta variabili nuove.

Le Cannet, infatti, si presenta a Scandicci con una rotazione diversa rispetto a dicembre: l’arrivo della centrale serba Ljubica Milojević ha modificato l’assetto del sestetto allenato dall’italiano Marco Fenoglio, che deve però fare i conti con una classifica che non concede margini d’errore. Una sconfitta ridurrebbe al minimo le possibilità di rientrare nella corsa al secondo posto, fondamentale per l’accesso ai quarti.

Milano–Železničar Lajkovac, gestione del vantaggio

Scenario differente per la Numia Vero Volley Milano, che all’Opiquad Arena di Monza ospita lo Železničar Lajkovac. Milano comanda la Pool C con 7 punti e ha già messo una seria ipoteca sulla qualificazione, ma il recente tie-break perso contro l’Eczacibasi ha riportato l’attenzione sull’importanza di ogni singolo set.

All’andata le lombarde si imposero 3-0 in Serbia, contro una squadra mossa dall’entusiasmo ma alla sua prima esperienza assoluta nella competizione. Lavarini, vista la classifica corta, chiede alla squadra un approccio solido, anche in vista della gestione delle energie in un calendario sempre più compresso. Per le serbe, ancora ferme a zero punti, la Champions resta un banco di esperienza, ma senza reali pressioni di classifica.

Dove vederle in TV e streaming

Scandicci–Le Cannet, in programma alle 18.00, sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport Arena e in streaming su Sky Go, NOW, DAZN ed EuroVolley TV.

Milano–Železničar Lajkovac, con fischio d’inizio alle 20.00, sarà visibile su Sky Sport Uno e streaming su Sky Go, NOW, DAZN ed EuroVolley TV.