Champions League volley femminile oggi in tv: Conegliano-Dresda alle 20:30, dove vederla

Partita decisiva nel torneo femminile di Champions League: al PalaVerde di Villorba stasera alle 20,30 la Prosecco Imoco Conegliano ospita le tedesche del Dresdner SC nella quarta giornata del Girone D, con la possibilità di centrare la qualificazione alla fase a eliminazione diretta della massima competizione europea.

Le bi-campionesse d’Europa in carica guidano il raggruppamento a punteggio pieno con 8 punti dopo tre vittorie consecutive: 3-2 all’esordio contro lo Zeren Spor Kulübü, poi due successi netti per 3-0 contro le stesse tedesche del Dresda in trasferta e contro il ŁKS Łódź in Polonia. Una vittoria questa sera significherebbe qualificazione matematica con due giornate d’anticipo.

Conegliano, il momento delle Pantere

Conegliano arriva all’appuntamento europeo dopo la sconfitta al fotofinish contro Novara in campionato, primo stop dopo una lunga serie di vittorie in una stagione caratterizzata tuttavia da alcune battute d’arresto che sono valse trofei: contro Milano, ma anche contro Scandicci. In Serie A1 le venete guidano comunque la classifica con 49 punti dopo 18 giornate, confermando la loro supremazia nonostante il doppio impegno tra campionato e Champions League.

Coach Daniele Santarelli ha sottolineato l’importanza della gestione delle energie: “La sfida contro Dresda arriva in mezzo a un calendario fitto, con in vista le Final Four di Coppa Italia. Sarà una gara fondamentale per proseguire il nostro cammino positivo in Champions League che resta in cima alle nostre priorità. Gestire tutte le giocatrici sarà fondamentale, dopo un solo giorno di riposo ospiteremo Bergamo sabato”.

L’avversaria: Dresdner SC insidiosa

Il Dresdner SC si presenta al PalaVerde con 3 punti in classifica, ed è terza nel girone. Le tedesche hanno battuto 3-1 il ŁKS Łódź ma hanno subito due sconfitte per 3-0 contro Conegliano e Zeren. In Bundesliga la squadra sassone è attualmente terza in classifica e ha dimostrato di saper costruire continuità.

La formazione tedesca è guidata da Alexander Waibl e schiera un roster giovane e interessante, con la statunitense Emma Grome in regia, la lettone Marta Levinska in posto due, e in banda l’olandese Jette Kuipers e la promettente giapponese Miku Akimoto, un prospetto molto interessante. A completare le tedesche Mette Pfeffer e Florentine Rosemann al centro, con Patricia Nestler libero.

Le altre italiane in Champions League

Nel girone A netta vittoria ieri di Scandicci 3-0 sulle francesi del Volero Le Cannet che confermano le toscane seconde del loro girone alle spalle del Vakifbank. Netta ieri la vittoria di Milano, 3-0, sulle serbe dello Zeleznicar. Martedì la sconfitta onorevole e di misura di Novara a Istanbul contro il Fenerbahce di Alessia Orro: con due turni ancora in calendario le quattro squadre italiane sono nelle condizioni di centrare uno splendido en-plein che le porterebbe tutte alla seconda fase.

Dove vedere Conegliano-Dresda in tv

La partita tra Conegliano e Dresdner SC di Champions League volley femminile sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204 della piattaforma Sky) alle ore 20:30. Diretta streaming disponibile su DAZN (visibile saltuariamente anche sul canale 214 di Sky), NOW TV, Sky Go ed Eurovolley TV. Arbitri dell’incontro saranno il turco Akinci e lo slovacco Mokry.