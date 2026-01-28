Champions League oggi in TV: tutte le partite italiane, orari, canali e streaming

Questa sera va in scena l’ultima giornata della fase campionato della Champions League 2025-2026, con tutte le partite in programma in contemporanea alle ore 21.00. Una serata decisiva per le quattro squadre italiane ancora in corsa.

Il Napoli si gioca tutto contro il Chelsea al Maradona per evitare una clamorosa eliminazione, l’Inter sfida il Borussia Dortmund in Germania per provare a strappare la qualificazione diretta agli ottavi, la Juventus cerca l’impresa a Monaco per sognare il pass diretto, mentre l’Atalanta visita l’Union Saint-Gilloise con una remota speranza di evitare i playoff. Una notte europea che può riscrivere le gerarchie del torneo e determinare il cammino delle nostre squadre nella competizione più prestigiosa.

Champions League, le italiane in campo

Napoli-Chelsea, stadio Diego Armando Maradona – ore 21.00

Il Napoli si gioca tutto nell’ultima giornata di Champions League quando al Diego Armando Maradona arriva il Chelsea. Gli azzurri devono assolutamente vincere per evitare una clamorosa eliminazione al primo turno e conquistare un posto ai playoff. I Blues invece vogliono i tre punti per restare tra le prime otto e centrare la qualificazione diretta agli ottavi di finale.

Momento delicato per il Napoli di Antonio Conte, alle prese con la continua emergenza infortuni. Gli azzurri hanno vinto solo una delle ultime sei partite giocate e sono reduci dalla pesantissima sconfitta per 3-0 contro la Juventus in campionato. In classifica il Napoli è attualmente 25esimo con 8 punti, in piena zona eliminazione, e ha urgente bisogno dei tre punti per accedere almeno ai playoff.

Il Chelsea, dopo il cambio in panchina da Maresca a Rosenior, è invece ripartito vincendo le ultime tre gare ufficiali compresa quella contro il Pafos in Champions League seppure solo per 1-0. Gli inglesi occupano l’ottava posizione con 13 punti e una vittoria garantirebbe loro la qualificazione diretta agli ottavi, evitando i playoff.

Sono solo due i precedenti tra Napoli e Chelsea che risalgono alla Champions League 2011/12, quando le due squadre si affrontarono agli ottavi di finale. I Blues persero 3-1 a Napoli ma riuscirono a qualificarsi ai tempi supplementari vincendo la gara di ritorno per 4-1.

Probabili formazioni

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. All. Conte.

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Gusto, Chalobah, Badiashile, Cucurella; James, Caicedo; Estevao, Fernandez, Pedro Neto; Joao Pedro. All. Rosenior.

Arbitro

Clément Turpin (FRA). Assistenti: Nicolas Danos, Benjamin Pages. Quarto uomo: Ruddy Buquet. VAR: Jérôme Brisard. Assistente VAR: Bastien Dechepy.

Dove vederla

Napoli-Chelsea sarà trasmessa in esclusiva su Amazon Prime Video alle ore 21.00. La partita sarà disponibile in diretta streaming su Prime Video per tutti gli abbonati.

Borussia Dortmund-Inter, BVB Stadion – ore 21.00

La rimonta contro il Pisa e la prima fuga Scudetto permettono all’Inter di tuffarsi sull’ultima partita di Champions League con maggiore tranquillità. L’ultimo periodo europeo è stato alquanto complicato per il team di Cristian Chivu, che dopo le prime quattro vittorie ha subito tre sconfitte consecutive. Nonostante ciò, la squadra milanese può ancora raggiungere gli ottavi, seppur battendo il Borussia in quel di Dortmund.

Allo stesso modo anche il Dortmund, in zona playoff come l’Inter, vuole approdare alla fase ad eliminazione diretta del torneo, consapevole però di dover battere i nerazzurri per giocare almeno gli spareggi. Ultimi 90 minuti del girone unico e impossibilità di sbagliare davanti al “muro giallo” dei tifosi di casa al Signal Iduna Park.

Inter e Dortmund sono separate da un punto, con i gialloneri attualmente a 11 e l’Inter a 12. I nerazzurri, vice-campioni in carica, devono riscattare le ultime sconfitte europee e dimostrare di poter ancora dire la loro nel proseguo del torneo. Una vittoria potrebbe garantire il passaggio diretto agli ottavi evitando i playoff.

I precedenti tra le due squadre risalgono alla fase a gironi 2019/20: il Borussia vinse 3-2 in casa, mentre l’Inter si impose 2-0 a San Siro.

Probabili formazioni

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Emre Can, Anton, Schlotterbeck; Ryerson, Bellingham, Nmecha, Bensebaini; Adeyemi, Brandt; Guirassy. All. Kovac.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Frattesi, Barella, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Chivu.

Arbitro

István Kovács (ROU). Assistenti: Mihai Marica, Ferencz Tunyogi. Quarto uomo: Szabolcs Kovacs. VAR: Rob Dieperink (NED). Assistente VAR: Tomasz Kwiatkowski (POL).

Dove vederla

Borussia Dortmund-Inter sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport 253 alle ore 21.00. Disponibile anche in diretta streaming su Sky Go e NOW per gli abbonati.

Monaco-Juventus, Stade Louis II – ore 21.00

La Juventus è già certa dei playoff di Champions League grazie ai successi contro Bodo/Glimt, Pafos e Benfica. Tuttavia, i bianconeri possono ancora sperare – seppur con possibilità molto ridotte – in un accesso diretto agli ottavi di finale, a condizione di ottenere una vittoria in Francia contro il Monaco allo Stade Louis II.

I padroni di casa, guidati da Sebastien Pocognoli, si giocano invece l’accesso al turno successivo in quest’ultima sfida e faranno di tutto per evitare la sconfitta. Il Monaco è attualmente 21esimo con 9 punti e ha urgente bisogno di fare risultato per accedere ai playoff di Champions League.

La Juventus sta vivendo un ottimo periodo di forma: quattro successi con altrettanti clean sheet nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni, con l’unica sconfitta registrata nella trasferta di Serie A contro il Cagliari dello scorso 17 gennaio. I bianconeri di Luciano Spalletti arrivano dalla vittoria per 3-0 contro il Napoli e dalla qualificazione europea ottenuta battendo 2-0 il Benfica.

Il Monaco arriva invece da un pesante ko in Champions League contro il Real Madrid, sconfitto 6-1 al Bernabeu. In generale, però, i francesi hanno ottenuto una sola vittoria nelle ultime cinque gare e in campionato occupano il decimo posto, a 12 punti dalla zona qualificazione alla prossima Champions League.

Il Monaco ha ottenuto solo una vittoria nelle sei sfide giocate contro la Juventus nelle competizioni europee, con un pareggio e quattro successi bianconeri. L’ultimo precedente risale addirittura alla semifinale di Champions League 2016/17, quando la Vecchia Signora si impose 2-0 in Francia e vinse 2-1 anche al ritorno in casa.

Probabili formazioni

MONACO (4-2-3-1): Kohn; Ouattara, Kehrer, Faes, Caio Henrique; Zakaria, Camara; Akliouche, Ilenikhena, Golovin; Balogun. All. Pocognoli.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cabal; Koopmeiners, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; Openda. All. Spalletti.

Arbitro

José María Sánchez (ESP). Assistenti: Raúl Cabañero, Iñigo Prieto. Quarto uomo: Mateo Busquets Ferrer. VAR: Cesar Soto Grado (ESP). Assistente VAR: André Narciso (POR).

Dove vederla

Monaco-Juventus sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport 252 alle ore 21.00. Disponibile anche in diretta streaming su Sky Go e NOW per gli abbonati.

Union Saint-Gilloise-Atalanta, RSC Anderlecht Stadium – ore 21.00

Dopo essersi complicata la vita con le proprie mani, perdendo in maniera clamorosa contro l’Athletic Bilbao, l’Atalanta – già qualificata ai playoff – spera in una combinazione di incastri a dir poco complicati per sognare gli ottavi di Champions League diretti. Nell’ultima giornata della fase campionato la Dea fa visita all’Union Saint-Gilloise, compagine belga che a sua volta può ancora sperare di rientrare nella lotteria degli spareggi.

L’Atalanta come detto è già certa degli spareggi, mentre per volare agli ottavi di Champions dovrà battere l’Union Saint-Gilloise e sperare che Atletico Madrid, Barcellona, Chelsea, Manchester City, Sporting e Tottenham non vincano e che il Liverpool perda col Qarabag. Uno scenario quasi impossibile, ma nel calcio mai dire mai.

La Dea di Raffaele Palladino arriva alla sfida con diverse assenze ma anche con qualche recupero: Bellanova è tornato parzialmente in gruppo, Lookman è verso una maglia da titolare a discapito di Raspadori (per ovvi motivi fuori dalla lista Champions), in odore di conferma insieme a De Ketelaere e Scamacca. Bernasconi a sinistra, Scalvini braccetto, Djimsiti guida la difesa a protezione di Carnesecchi.

L’Union Saint-Gilloise, guidata da Sébastien Pocognoli, occupa attualmente l’ultima posizione del girone e ha bisogno di una vittoria per sperare ancora nei playoff, anche se molto dipenderà dagli altri risultati.

Probabili formazioni

UNION SAINT-GILLOISE (3-4-1-2): Scherpen; Sykes, Burgess, MacAllister; Khalaili, Van de Perre, Zorgane, Smith; El Hadj; Florucz, David. All. Hubert.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. All. Palladino.

Arbitro

Michael Oliver (ENG). Assistenti: Stuart Burt, Ian Hussin. Quarto uomo: Andrew Madley. VAR: Stuart Attwell (ENG). Assistente VAR: Darren England.

Dove vederla

Union Saint-Gilloise-Atalanta sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena (204) e Sky Sport 253 alle ore 21.00. Disponibile anche in diretta streaming su Sky Go e NOW per gli abbonati.

Champions League, tutti i canali in TV

Napoli-Chelsea – Amazon Prime Video esclusiva (streaming)

Borussia Dortmund-Inter – Sky Sport Calcio, Sky Sport 253, Sky Go, NOW

Monaco-Juventus – Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Go, NOW

Union SG-Atalanta – Sky Sport Arena (204), Sky Sport 253, Sky Go, NOW