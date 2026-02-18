Oggi, mercoledì 18 febbraio 2026, l’Inter è di scena in Norvegia contro i norvegesi del Bodo/Glimt nell’andata dei playoff di Champions League. Ieri sera doppia disfatta italiana: Juventus umiliata 5-2 a Istanbul dal Galatasaray, Atalanta ko 2-0 a Dortmund. Programma completo, orari tv e streaming.

Champions League, il programma di mercoledì 18 febbraio | Inter a Bodo per dimenticare il disastro di Juve e Atalanta | TV, streaming, orari e dirette

Il martedì dei playoff di Champions League 2025-26 ha riservato agli italiani solo brutte notizie. Con il Napoli già eliminato dopo la prima fase sono rimaste tre le squadre italiane a cercare di qualificarsi per la fase a eliminazione diretta.

Champions League, due sconfitte per cominciare

La Juventus è stata letteralmente demolita dal Galatasaray all’Ali Sami Yen di Istanbul: finisce 5-2, con i bianconeri che avevano pure ribaltato il risultato iniziale andando avanti 2-1 all’intervallo grazie a una doppietta di Koopmeiners. Ma bella ripresa è successo di tutto: Cabal, entrato al posto dell’ammonito Cambiaso, ha combinato un disastro causando il pareggio di Lang, provocando la punizione dalla quale è nato il sorpasso dei turchi e infine rimediando il secondo giallo al 67′. In dieci, la Juventus è affondata sotto i colpi di Lang (doppietta), Davinson Sanchez e Boey. Per rimontare al ritorno servirà un’impresa quasi impossibile, anche perché Spalletti dovrà fare a meno di Bremer (infortunio muscolare), Cambiaso (squalificato) e Cabal (espulso). Il risultato minimo necessario è una vittoria per 4-0. Quattro gol di scarto…

Non va meglio all’Atalanta, travolta 2-0 a Dortmund in un primo tempo da incubo. Guirassy ha aperto le marcature al 3′ con un colpo di testa su cross di Ryerson, con Kossounou che lo ha marcato in modo insufficiente. Al 42′ è arrivato il raddoppio di Beier, servito dallo stesso Guirassy con un perfetto filtrante. La Dea ha avuto una sola vera occasione con la coppia Zalewski-Pasalic, non sfruttata. Al ritorno alla New Balance Arena servirà una vittoria con almeno tre gol di scarto per passare il turno, due per portarla ai supplementari.

Inter a Bodo: missione ottavi sul sintetico norvegese

Dopo il trionfo nel derby d’Italia contro la Juventus (3-2 in rimonta a San Siro), l’Inter si tuffa nella Champions League con una trasferta insidiosa in Norvegia. Il Bodo/Glimt, che si è qualificato per il rotto della cuffia dal 23esimo posto nella fase campionato, non va sottovalutato: ha eliminato il Manchester City (3-1) e l’Atletico Madrid (2-1) nelle ultime due partite della fase a eliminazione diretta e gioca su un campo in sintetico all’Aspmyra Stadion che storicamente mette in difficoltà le grandi d’Europa.

L’uomo più pericoloso dei norvegesi è l’ex milanista Jens Petter Hauge, affiancato da Hogh, già in gol contro City e Atletico. Per l’Inter di Cristian Chivu ci sono diverse assenze pesanti: out Calhanoglu per un affaticamento muscolare, Frattesi per febbre e Dumfries. Barella, invece, sarà della partita – probabilmente da regista – avendo saltato la Juve per squalifica. In attacco scalpita Pio Esposito, che potrebbe trovare spazio al fianco di Lautaro Martinez. La partita di ritorno è in programma martedì 24 febbraio a San Siro.

Probabili formazioni

Bodo/Glimt (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Fet; Blomberg, Hogh, Hauge. All. Knutsen.

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, De Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Esposito. All. Chivu.

Arbitro

Daniel Siebert (Germania) Assistenti: Jan Seidel (Germania) e Rafael Foltyn (Germania) Quarto uomo: Daniel Schlager (Germania) VAR: Christian Dingert (Germania) AVAR: Jérôme Brisard (Francia)

Dove vedere le partite in tv e streaming

Bodo/Glimt-Inter è un’esclusiva Amazon Prime Video (telecronaca di Sandro Piccinini, commento tecnico di Massimo Ambrosini). Le altre partite di mercoledì 18 febbraio sono trasmesse su Sky Sport e in streaming su NOW TV e Sky Go.

Champions League, playoff

Galatasaray-Juventus 5-2 (15′ Gabriel Sara, 49′ Lang, 60′ Davinson Sanchez, 74′ Lang, 86′ Boey – 16′ Koopmeiners, 32′ Koopmeiners)

Monaco-PSG 2-3 (1′ Balogun, 18′ Balogun – 29′ Doué, 41′ Hakimi, 67′ Doué)

Benfica-Real Madrid 0-1 (50′ Vinicius Junior)

Borussia Dortmund-Atalanta 2-0 (3′ Guirassy, 42′ Beier)

Mercoledì 18 febbraio

18.45 – Qarabag-Newcastle United

21.00 – Club Brugge-Atletico Madrid

21.00 – Olympiakos-Bayer Leverkusen

21.00 – Bodo/Glimt-Inter