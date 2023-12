Archiviata ieri la 15esima di Serie A, oggi, martedì 12 dicembre, si apre la sesta e ultima giornata della fase a gironi della Champions League 2023-2024. Delle quattro squadre italiane coinvolte sono già qualificate aritmeticamente l’Inter e la Lazio, mentre il Napoli e il Milan cercano punti decisivi. In particolare, gli azzurri hanno due risultati su tre a disposizione, sebbene anche con una sconfitta (a patto che non perdano con più di un gol di scarto) potrebbero passare agli ottavi. Decisamente più complicata la situazione per i rossoneri: per accedere al turno successivo gli uomini di Pioli devono vincere in trasferta con il Newcastle e sperare che il Borussia Dortmund, già qualificato, batta il Paris Saint Germain. Ricordiamo che chi si classifica al terzo posto viene ‘retrocesso’ in Europa League.

Champions League, le partite delle italiane

Nel dettaglio, Inter-Real Sociedad di questa sera, sarà trasmessa in chiaro su Canale 5 con calcio di inizio alle ore 21.00. In telecronaca Massimo Callegari e Simone Tiribocchi, con Alessio Conti e Daniele Miceli inviati. La partita sarà proposta live anche su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW con le voci di Maurizio Compagnoni e Aldo Serena. A bordocampo Matteo Barzaghi, Giorgia Cenni e Andrea Paventi. Alla stessa ora Napoli-Braga sarà in diretta alle ore 21.00 su Mediaset Infinity con il racconto di Riccardo Trevisani e Massimo Paganin e con Carlo Landoni inviato. Il match della squadra di Walter Mazzarri sarà anche su Sky Sport Arena, Sky Sport 253 , Sky Sport 4K e in streaming su NOW con telecronaca affidata a Fabio Caressa e Beppe Bergomi. A bordocampo Francesco Modugno e Massimo Ugolini.

Domani, mercoledì 13, alle 21.00 sarà la volta di Newcastle-Milan in diretta in esclusiva totale su Prime Video. A raccontarla saranno Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, con Alessia Tarquinio e Alessandro Alciato inviati a bordocampo. Alla stessa ora Atletico Madrid-Lazio, in diretta su Mediaset Infinity con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Andrea Agostinelli e con Irma D’Alessandro inviata. La partita dei bianconcelesti sarà visibile anche agli abbonati Sky, precisamente su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW con le voci di Riccardo Gentile e Fernando Orsi e con a bordocampo Matteo Petrucci.

Champions League, le altre partite sulle reti Mediaset di martedì 12 dicembre 2023

· PSV-Arsenal, in diretta alle ore 18.45, su Mediaset Infinity

telecronaca: Fabrizio Ferrero

· Lens-Siviglia, in diretta alle ore 18.45, su Mediaset Infinity

telecronaca: Michele Corti

· Salisburgo-Benfica, in diretta alle ore 21.00, su Mediaset Infinity

telecronaca: Giampiero Foglia Manzillo

· Union Berlino-Real Madrid, in diretta alle ore 21.00, su Mediaset Infinity

telecronaca: Mino Taveri

· Manchester United-Bayern Monaco, in diretta alle ore 21.00 su Mediaset Infinity

telecronaca: Roberto Ciarapica

· Copenaghen-Galatasaray, in diretta in diretta alle ore 21.00, su Mediaset Infinity

telecronaca: Federico Mastria

· Diretta Champions, in diretta alle ore 21.00, su Mediaset Infinity

Champions League, le altre partite sulle reti Mediaset di mercoledì 12 dicembre 2023

· Stella Rossa-Manchester City, in diretta alle ore 18.45, su Mediaset Infinity

telecronaca: Matteo Gandini

· Lipsia-Young Boys, in diretta alle ore 18.45, su Mediaset Infinity

telecronaca: Alessandro Lettieri

· Celtic-Feyenoord, in diretta alle ore 21.00 su Mediaset Infinity

telecronaca: Pietro Scognamiglio

· Borussia Dortmund-PSG, in diretta alle ore 21.00, su Mediaset Infinity

telecronaca: Simone Malagutti

· Anversa-Barcellona, in diretta alle ore 21.00, su Mediaset Infinity

telecronaca: Federico Mastria

· Porto-Shakhtar Donetsk, in diretta alle ore 21.00, su Mediaset Infinity

telecronaca: Giampiero Foglia Manzillo

· Diretta Champions, in diretta alle ore 21.00, su Mediaset Infinity

Champions League, le altre partite su Sky di martedì 12 dicembre 2023

ore 18.45

Diretta Gol

Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

PSV-ARSENAL

Sky Sport Calcio, Sky Sport 254 e in streaming su NOW

Telecronaca Nicola Roggero, Diretta Gol Filippo Benincampi

LENS-SIVIGLIA

Sky Sport Arena, Sky Sport 255, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Telecronaca Dario Massara, Diretta Gol Davide Polizzi

ore 21

Diretta Gol

Sky Sport 251 e in streaming su NOW

MANCHESTER UNITED-BAYERN MONACO

Sky Sport Calcio, Sky Sport 254 e in streaming su NOW

Telecronaca Massimo Marianella, Diretta Gol Paolo Ciarravano

UNION BERLINO-REAL MADRID

Sky Sport 255 e in streaming su NOW

Telecronaca Pietro Nicolodi, Diretta Gol Antonio Nucera

COPENAGHEN-GALATASARAY

Sky Sport 256 e in streaming su NOW

Telecronaca Federico Botti, Diretta Gol Daniele Barone

SALISBURGO-BENFICA

Sky Sport 257 e in streaming su NOW

Telecronaca Andrea Voria, Diretta Gol Alessandro Sugoni

Champions League, le altre partite su Sky di mercoledì 13 dicembre 2023

ore 18.45

Diretta Gol

Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

STELLA ROSSA-MANCHESTER CITY

Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Telecronaca Nicola Roggero, Diretta Gol Paolo Ciarravano

LIPSIA-YOUNG BOYS

Sky Sport 254 e in streaming su NOW

Telecronaca Pietro Nicolodi, Diretta Gol Davide Polizzi

ore 21

Diretta Gol

Sky Sport 251 e in streaming su NOW

BORUSSIA DORTMUND-PSG

Sky Sport Arena, Sky Sport 253, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Telecronaca Federico Zancan, bordocampo Gianluigi Bagnulo, Diretta Gol Dario Massara

CELTIC-FEYENOORD

Sky Sport 254 e in streaming su NOW

Telecronaca Filippo Benincampi, Diretta Gol Luca Mastrorilli

ANVERSA-BARCELLONA

Sky Sport 255 e in streaming su NOW

Telecronaca Antonio Nucera, Diretta Gol Daniele Barone

PORTO-SHAKTAR DONETSK

Sky Sport 256 e in streaming su NOW

Telecronaca Manuel Favia, Diretta Gol Alessandro Sugoni