Champions League, le partite del 4 e del 5 marzo 2025 in diretta tv: Inter su Prime Video
Champions League 2024-2025: ecco dove vedere in diretta tv la partita dell’Inter valida per l’andata degli ottavi di finale.
Martedì 4 e mercoledì 5 marzo 2025, la UEFA Champions League entra nel vivo con l’inizio della fase ad eliminazione diretta, con le partite di andata degli ottavi di finale. L’unica italiana rimasta nella più importante manifestazione continentale per club è l’Inter: il Bologna, infatti, è stata eliminata dopo la fase campionato mentre Atalanta, Juventus e Milan non sono riuscite a superare lo scoglio dei play-off, eliminate rispettivamente da Club Brugge, PSV e Feyenoord.
L’avversario dei nerazzurri sarà proprio il club olandese che ha eliminato i rossoneri, il Feyenoord, che giocherà il primo atto di questa doppia sfida davanti al proprio pubblico.
La vincente tra Inter e Feyenoord, ai quarti di finale, incontrerà la vincente della sfida tutta tedesca tra Bayern Monaco e Bayer Leverkusen.
Di seguito, trovate la programmazione tv nel dettaglio riguardante l’andata degli ottavi.
Ricordiamo che Sky e NOW, quest’anno, trasmettono in esclusiva 185 delle 203 partite di quest’edizione della Champions League mentre Prime Video trasmette in diretta e in esclusiva le 18 migliori partite del mercoledì.
La partita dell’Inter non sarà visibile in chiaro.
Champions League: le partite delle italiane
Champions League: Inter su Prime Video
La partita che andrà in onda in esclusiva su Prime Video sarà Feyenoord-Inter.
Il pre-partita sarà condotto da Giulia Mizzoni, in diretta dal Feyenoord Stadion, con la partecipazione di Julio Cesar, Gianfranco Zola e Julio Cruz.
mercoledì 5 marzo 2025
ore 21
Feyenoord-Inter
Prime Video
Telecronaca: Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini
Bordocampo: Alessia Tarquinio e Fernando Siani
Champions League: le altre partite su Sky di martedì 4 marzo 2025
Gli studi pre e post-partita di Champions League Show saranno condotti da Federica Masolin con la partecipazione di Mario Giunta. In studio saranno presenti Paolo Condò, Fabio Capello e Alessandro Costacurta. Martedì in studio ci saranno anche Esteban Cambiasso e Zvonimir Boban mentre mercoledì ci saranno Alessandro Del Piero e Paolo Di Canio.
ore 18.45
Club Brugge-Aston Villa
Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e in streaming su NOW
Telecronaca Nicola Roggero
ore 21
Diretta Gol
Sky Sport Max, Sky Sport 251 in streaming su NOW
Real Madrid-Atletico Madrid
Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW
Telecronaca Fabio Caressa, commento Beppe Bergomi, bordocampo Giovanni Guardalà
Diretta Gol Antonio Nucera
PSV-Arsenal
Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW
Telecronaca Davide Polizzi, bordocampo Filippo Benincampi
Diretta Gol Paolo Ciarravano
Borussia Dortmund-Lille
Sky Sport 254, Sky Sport 4K e in streaming su NOW
Telecronaca Daniele Barone, Diretta Gol Dario Massara
Champions League: le altre partite su Sky di mercoledì 5 marzo 2025
ore 21
Diretta Gol
Sky Sport Uno, Sky Sport 251 in streaming su NOW
Paris-Saint Germain-Liverpool
Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e in streaming su NOW
Telecronaca Andrea Marinozzi, commento Luca Marchegiani, bordocampo Gianluca Di Marzio
Diretta Gol Federico Zancan
Bayern Monaco-Bayer Leverkusen
Sky Sport 253 e in streaming su NOW
Telecronaca Pietro Nicolodi, bordocampo Niccolò Omini
Diretta Gol Daniele Barone
Benfica-Barcellona
Sky Sport 254 e in streaming su NOW
Telecronaca Stefano Borghi, bordocampo Gianluigi Bagnulo
Diretta Gol Antonio Nucera