Martedì 4 e mercoledì 5 marzo 2025, la UEFA Champions League entra nel vivo con l’inizio della fase ad eliminazione diretta, con le partite di andata degli ottavi di finale. L’unica italiana rimasta nella più importante manifestazione continentale per club è l’Inter: il Bologna, infatti, è stata eliminata dopo la fase campionato mentre Atalanta, Juventus e Milan non sono riuscite a superare lo scoglio dei play-off, eliminate rispettivamente da Club Brugge, PSV e Feyenoord.

L’avversario dei nerazzurri sarà proprio il club olandese che ha eliminato i rossoneri, il Feyenoord, che giocherà il primo atto di questa doppia sfida davanti al proprio pubblico.

La vincente tra Inter e Feyenoord, ai quarti di finale, incontrerà la vincente della sfida tutta tedesca tra Bayern Monaco e Bayer Leverkusen.

Di seguito, trovate la programmazione tv nel dettaglio riguardante l’andata degli ottavi.

Ricordiamo che Sky e NOW, quest’anno, trasmettono in esclusiva 185 delle 203 partite di quest’edizione della Champions League mentre Prime Video trasmette in diretta e in esclusiva le 18 migliori partite del mercoledì.

La partita dell’Inter non sarà visibile in chiaro.

Champions League: le partite delle italiane

Champions League: Inter su Prime Video

La partita che andrà in onda in esclusiva su Prime Video sarà Feyenoord-Inter.

Il pre-partita sarà condotto da Giulia Mizzoni, in diretta dal Feyenoord Stadion, con la partecipazione di Julio Cesar, Gianfranco Zola e Julio Cruz.

mercoledì 5 marzo 2025

ore 21

Feyenoord-Inter

Prime Video

Telecronaca: Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini

Bordocampo: Alessia Tarquinio e Fernando Siani

Champions League: le altre partite su Sky di martedì 4 marzo 2025

Gli studi pre e post-partita di Champions League Show saranno condotti da Federica Masolin con la partecipazione di Mario Giunta. In studio saranno presenti Paolo Condò, Fabio Capello e Alessandro Costacurta. Martedì in studio ci saranno anche Esteban Cambiasso e Zvonimir Boban mentre mercoledì ci saranno Alessandro Del Piero e Paolo Di Canio.

ore 18.45

Club Brugge-Aston Villa

Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Telecronaca Nicola Roggero

ore 21

Diretta Gol

Sky Sport Max, Sky Sport 251 in streaming su NOW

Real Madrid-Atletico Madrid

Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Telecronaca Fabio Caressa, commento Beppe Bergomi, bordocampo Giovanni Guardalà

Diretta Gol Antonio Nucera

PSV-Arsenal

Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Telecronaca Davide Polizzi, bordocampo Filippo Benincampi

Diretta Gol Paolo Ciarravano

Borussia Dortmund-Lille

Sky Sport 254, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Telecronaca Daniele Barone, Diretta Gol Dario Massara

Champions League: le altre partite su Sky di mercoledì 5 marzo 2025

ore 21

Diretta Gol

Sky Sport Uno, Sky Sport 251 in streaming su NOW

Paris-Saint Germain-Liverpool

Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Telecronaca Andrea Marinozzi, commento Luca Marchegiani, bordocampo Gianluca Di Marzio

Diretta Gol Federico Zancan

Bayern Monaco-Bayer Leverkusen

Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Telecronaca Pietro Nicolodi, bordocampo Niccolò Omini

Diretta Gol Daniele Barone

Benfica-Barcellona

Sky Sport 254 e in streaming su NOW

Telecronaca Stefano Borghi, bordocampo Gianluigi Bagnulo

Diretta Gol Antonio Nucera