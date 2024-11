Champions League 2024-2025: ecco dove vedere in diretta tv le partite delle italiane per la quinta giornata della fase campionato.

Questa settimana, torna la UEFA Champions League 2024-2025, con la quinta giornata della League Phase, la fase campionato che, come sappiamo ormai, quest’anno vede 36 squadre e un’unica classifica. Martedì 26 e mercoledì 27 novembre, scenderanno in campo, quindi, Milan, Juventus, Inter, Atalanta e Bologna.

Lo scorso turno di Champions League ha visto il clamoroso successo del Milan sul campo del Real Madrid, con il risultato finale di 3-1, la vittoria dell’Inter in casa contro l’Arsenal, il pareggio in trasferta della Juventus contro i francesi del Lille, la vittoria in trasferta conquistata in Germania dall’Atalanta contro lo Stoccarda e la sconfitta interna del Bologna contro il Monaco.

La situazione in classifica, attualmente, vede l’Inter tra le prime 8 classificate (quelle che accederanno direttamente agli ottavi), l’Atalanta, la Juventus e il Milan nella parte di classifica destinata alle squadre che potranno accedere agli spareggi e il Bologna nella parte bassa della classifica, a rischio eliminazione.

I nerazzurri affronteranno il Lipsia in casa, terzi in Bundesliga ma ancora fermi a zero punti in Champions. I bianconeri, invece, affronteranno in trasferta l’Aston Villa, tra le prime 8 in classifica grazie a tre vittorie su quattro partite.

Ricordiamo che Sky e NOW, quest’anno, trasmettono in esclusiva 185 delle 203 partite di quest’edizione della Champions mentre Prime Video trasmette in diretta e in esclusiva le 18 migliori partite del mercoledì.

Di seguito, trovate la programmazione tv riguardante la quarta giornata nel dettaglio.

Nessuna partita delle italiane sarà visibile in chiaro.

Champions League: le partite delle italiane

I pre e i postpartita di Sky Sport, Champions League Show (in onda alle ore 18, alle ore 20, alle ore 23 e da mezzanotte con Champions League Show-After Party), saranno condotti da Federica Masolin, con ospiti in studio Fabio Capello e Paolo Condò e con Alessandro Costacurta, Zvonimir Boban e Giuseppe Bergomi (il martedì) e con Alessandro Del Piero e Paolo Di Canio (il mercoledì). Gli spazi news sono affidati a Mario Giunta.

Champions League: Milan, Inter, Atalanta e Bologna su Sky

Martedì 26 novembre

ore 18:45

Slovan Bratislava-Milan

Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Aldo Serena, bordocampo Peppe Di Stefano e Gianluca Di Marzio, Diretta Gol Federico Zancan

ore 21

Inter-Lipsia

Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Telecronaca Fabio Caressa, commento Giuseppe Bergomi, bordocampo Andrea Barzaghi, Matteo Paventi e Niccolò Omini, Diretta Gol Andrea Marinozzi

Young Boys-Atalanta

Sky Sport Max, Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Telecronaca Dario Massara, commento Blerim Dzemaili, bordocampo Massimiliano Nebuloni, Diretta Gol Riccardo Gentile

Mercoledì 27 novembre

ore 21

Bologna-Lille

Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 in streaming su NOW

Telecronaca Federico Zancan, commento Giancarlo Marocchi, bordocampo Marco Nosotti e Marina Presello, Diretta Gol Andrea Marinozzi

Champions League: Juventus su Prime Video

La partita che andrà in onda in esclusiva su Prime Video sarà Aston Villa-Juventus.

Il pre-partita sarà condotto da Giulia Mizzoni, in diretta dal Villa Park di Birmingham, con la partecipazione di Claudio Marchisio, Fernando Llorente e Gianfranco Zola.

Mercoledì 27 novembre

ore 21

Aston Villa-Juventus

Prime Video

Telecronaca: Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini

Bordocampo: Alessia Tarquinio e Alessandro Alciato

Champions League: le altre partite su Sky di martedì 26 novembre 2024

ore 18.45

Diretta Gol

Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Sparta Praga-Atletico Madrid

Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Telecronaca Alessandro Sugoni, Diretta Gol Federico Botti

ore 21

Diretta Gol

Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Bayern Monaco-Paris Saint-Germain

Sky Sport Calcio, Sky Sport 254 e in streaming su NOW

Telecronaca Stefano Borghi, Diretta Gol Davide Polizzi

Manchester City-Feyenoord

Sky Sport 255 e in streaming su NOW

Telecronaca Nicola Roggero, Diretta Gol Paolo Ciarravano

Sporting Lisbona-Arsenal

Sky Sport 256 e in streaming su NOW

Telecronaca Nicolò Ramella, Diretta Gol Daniele Barone

Barcellona-Brest

Sky Sport 257 e in streaming su NOW

Telecronaca Luca Mastrorilli, Diretta Gol Antonio Nucera

Bayer Leverkusen-Salisburgo

Sky Sport 258 e in streaming su NOW

Telecronaca Pietro Nicolodi, Diretta Gol Federico Botti

Champions League: le altre partite su Sky di mercoledì 27 novembre 2024

ore 18.45

Diretta Gol

Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Stella Rossa-Stoccarda

Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Telecronaca Andrea Voria, Diretta Gol Elia Faggion

Sturm Graz-Girona

Sky Sport 254 e in streaming su NOW

Telecronaca Cristiano Tognoli, Diretta Gol Manuel Favia

ore 21

Diretta Gol

Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Liverpool-Real Madrid

Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Telecronaca Riccardo Gentile, commento Lorenzo Minotti, bordocampo Filippo Benincampi, Diretta Gol Paolo Ciarravano

Dinamo Zagabria-Borussia Dortmund

Sky Sport 254 e in streaming su NOW

Telecronaca Pietro Nicolodi, Diretta Gol Dario Massara

Monaco-Benfica

Sky Sport 255 e in streaming su NOW

Telecronaca Daniele Barone, Diretta Gol Alessandro Sugoni

PSV-Shaktar Donetsk

Sky Sport 256 e in streaming su NOW

Telecronaca Andrea Menon, Diretta Gol Manuel Favia

Celtic-Bruges

Sky Sport 257 e in streaming su NOW

Telecronaca Paolo Redi, Diretta Gol Elia Faggion