Champions League 2024-2025: ecco dove vedere in diretta tv le partite delle italiane per l’andata dei play-off.

Martedì 11 e mercoledì 12 febbraio 2025, torna la Champions League con l’andata dei play-off che vedranno protagoniste, per quanto concerne le italiane, Milan, Juventus e Atalanta.

Al termine della fase campionato, l’Inter è l’unico club italiano che ha ottenuto l’accesso diretto agli ottavi di finale, grazie al quarto posto ottenuto nella classifica unica (gli altri 7 club già agli ottavi sono Liverpool, Barcellona, Arsenal, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lilla e Aston Villa).

Milan, Juventus e Atalanta, invece, devono superare l’ostacolo dei play-off. Gli orobici, che si sono classificati al nono posto, giocheranno contro i belgi del Club Brugge e affronteranno il primo atto di questa sfida in trasferta. I rossoneri, tredicesimi classificati dopo la League Phase, invece, giocheranno in Olanda contro il Feyenoord, ex squadra del neo-acquisto Santi Giménez, a segno nell’ultima giornata di campionato. Anche i bianconeri, ventesimi dopo la fase campionato, giocheranno contro un club olandese, il PSV, con la gara di andata che si giocherà all’Allianz Stadium di Torino.

Di seguito, trovate la programmazione tv nel dettaglio riguardante l’andata dei play-off.

Sky e NOW, quest’anno, trasmettono in esclusiva 185 delle 203 partite di quest’edizione della Champions League mentre Prime Video trasmette in diretta e in esclusiva le 18 migliori partite del mercoledì.

Nessuna partita delle italiane sarà visibile in chiaro.

Champions League: le partite delle italiane

Champions League: Juventus e Atalanta su Sky

Gli studi pre e post-partita di Champions League Show saranno condotti da Federica Masolin con la partecipazione di Mario Giunta. In studio saranno presenti Paolo Condò e Fabio Capello. Martedì in studio ci saranno anche Alessandro Del Piero e Paolo Di Canio, mentre mercoledì ci saranno Alessandro Costacurta e Zvonimir Boban.

martedì 11 febbraio

ore 21

Juventus-PSV

Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Telecronaca Stefano Borghi, commento Giancarlo Marocchi, bordocampo Giovanni Guardalà, Paolo Aghemo e Gianluca Di Marzio

Diretta Gol Federico Zancan

mercoledì 12 febbraio

ore 18.45

Club Brugge-Atalanta

Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca Andrea Marinozzi, commento Beppe Bergomi, bordocampo Massimiliano Nebuloni e Valentina Mariani

Champions League: Milan su Prime Video

La partita che andrà in onda in esclusiva su Prime Video sarà Feyenoord-Milan.

Il pre-partita sarà condotto da Giulia Mizzoni, in diretta dal De Kuip di Rotterdam, con la partecipazione di Clarence Seedorf, Cristian Brocchi e Gianfranco Zola.

ore 21

Feyenoord-Milan

Prime Video

Telecronaca: Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini

Bordocampo: Alessia Tarquinio e Fernando Siani

Champions League: le altre partite su Sky di martedì 11 febbraio 2025

ore 18:45

Brest-PSG

Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca Federico Botti

ore 21

Diretta Gol

Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Manchester City-Real Madrid

Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Telecronaca Paolo Ciarravano, commento Luca Marchegiani, bordocampo Gianluigi Bagnulo

Diretta Gol Antonio Nucera

Sporting Lisbona-Borussia Dortmund

Sky Sport 254 e in streaming su NOW

Telecronaca Pietro Nicolodi, Diretta Gol Dario Massara

Champions League: le altre partite su Sky di mercoledì 12 febbraio 2025

ore 21

Diretta Gol

Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Celtic-Bayern Monaco

Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Telecronaca Nicola Roggero e Lorenzo Minotti

Diretta Gol Davide Polizzi

Monaco-Benfica

Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Telecronaca Alessandro Sugoni, Diretta Gol Daniele Barone