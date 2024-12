Champions League 2024-2025: ecco dove vedere in diretta tv le partite delle italiane per la sesta giornata della fase campionato.

Questa settimana, torna la UEFA Champions League 2024-2025, con la sesta giornata della League Phase, la fase campionato a 36 squadre e un’unica classifica. Martedì 10 e mercoledì 11 dicembre, scenderanno nuovamente in campo, quindi, Milan, Juventus, Inter, Atalanta e Bologna.

Dopo il quinto turno di campionato, nella parte alta della classifica riguardante le otto squadre direttamente qualificate agli ottavi di finale, per quanto riguarda le italiane, troviamo l’Inter al secondo posto con 13 punti e l’Atalanta al quinto posto con 11 punti. Dopo tre vittorie consecutive, invece, il Milan si trova in sedicesima posizione con 9 punti, nella parte di classifica, quindi, riguardante le squadre qualificate agli spareggi. In questa parte di classifica, c’è anche la Juventus, diciannovesima, con 8 punti. Con un solo punto, al trentatreesimo posto, e quindi momentaneamente fuori dall’Europa, infine, c’è il Bologna.

Il sesto turno della League Phase offre molti big-match: la capolista di Serie A, l’Atalanta, affronterà in casa il Real Madrid, già battuto dal Milan in questa fase di Champions League; l’Inter, invece, giocherà contro il Bayer Leverkusen che, in questa fase, ha battuto in casa i rossoneri; la Juventus, invece, ospiterà il Manchester City che, nella prima giornata, ha pareggiato in casa contro i nerazzurri. Stella Rossa e Benfica, infine, saranno le avversarie rispettivamente di Milan e Bologna.

Ricordiamo che Sky e NOW, quest’anno, trasmettono in esclusiva 185 delle 203 partite di quest’edizione della Champions mentre Prime Video trasmette in diretta e in esclusiva le 18 migliori partite del mercoledì.

Di seguito, trovate la programmazione tv riguardante la quarta giornata nel dettaglio.

Nessuna partita delle italiane sarà visibile in chiaro.

Champions League: le partite delle italiane

I pre e i postpartita di Sky Sport, Champions League Show (in onda alle ore 18, alle ore 20, alle ore 23 e da mezzanotte con Champions League Show-After Party), saranno condotti da Federica Masolin, con ospiti in studio Fabio Capello e Paolo Condò e con Esteban Cambiasso e Zvonimir Boban (il martedì) e con Alessandro Costacurta e Paolo Di Canio (il mercoledì). Gli spazi news sono affidati a Mario Giunta.

Champions League: Milan, Inter, Atalanta e Bologna su Sky

Martedì 10 dicembre

ore 21

Bayer Leverkusen-Inter

Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Telecronaca Andrea Marinozzi, commento Luca Marchegiani,

Bordocampo Gianluca Di Marzio e Andrea Paventi, Diretta Gol Riccardo Gentile

Atalanta-Real Madrid

Sky Sport Arena, Sky Sport 253, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Telecronaca Fabio Caressa, commento Beppe Bergomi,

Bordocampo Massimiliano Nebuloni e Paolo Aghemo, Diretta Gol Federico Zancan

Mercoledì 11 dicembre

ore 21

Milan-Stella Rossa

Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 in streaming su NOW

Telecronaca Riccardo Gentile, commento Massimo Gobbi,

Bordocampo Peppe Di Stefano e Manuele Baiocchini, Diretta Gol Andrea Marinozzi

Benfica-Bologna

Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Telecronaca Stefano Borghi, commento Giancarlo Marocchi,

Bordocampo Marco Nosotti e Marina Presello, Diretta Gol Davide Polizzi

Champions League: Juventus su Prime Video

La partita che andrà in onda in esclusiva su Prime Video sarà Juventus-Manchester City.

Il pre-partita sarà condotto da Giulia Mizzoni, in diretta dall’Allianz Stadium di Torino, con la partecipazione di Claudio Marchisio, Fernando Llorente e Luca Toni.

Mercoledì 11 dicembre

ore 21

Juventus-Manchester City

Prime Video

Telecronaca: Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini

Bordocampo: Alessia Tarquinio, Fernando Siani e Alessandro Alciato

Champions League: le altre partite su Sky di martedì 10 dicembre 2024

ore 18.45

Diretta Gol

Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Girona-Liverpool

Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Telecronaca Filippo Benincampi, Diretta Gol Federico Botti

Dinamo Zagabria-Celtic

Sky Sport 254 e in streaming su NOW

Telecronaca Nicola Roggero, Diretta Gol Paolo Ciarravano

ore 21

Diretta Gol

Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Shakhtar-Bayern Monaco

Sky Sport Calcio, Sky Sport 254 e in streaming su NOW

Telecronaca Pietro Nicolodi, Diretta Gol Dario Massara

Lipsia-Aston Villa

Sky Sport 255 e in streaming su NOW

Telecronaca Nicolò Ramella, Diretta Gol Daniele Barone

Salisburgo-Paris Saint-Germain

Sky Sport 256 e in streaming su NOW

Telecronaca Davide Polizzi, Diretta Gol Antonio Nucera

Club Brugge-Sporting Lisbona

Sky Sport 257 e in streaming su NOW

Telecronaca Andrea Voria, Diretta Gol Federico Botti

Brest-PSV

Sky Sport 258 e in streaming su NOW

Telecronaca Alessandro Sugoni, Diretta Gol Luca Mastrorilli

Champions League: le altre partite su Sky di mercoledì 11 dicembre 2024

ore 18.45

Diretta Gol

Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Atletico Madrid-Slovan Bratislava

Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Telecronaca Elia Faggion, Diretta Gol Alessandro Sugoni

Lille-Sturm Graz

Sky Sport 254 e in streaming su NOW

Telecronaca Christian Giordano, Diretta Gol Manuel Favia

ore 21

Diretta Gol

Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Borussia Dortmund-Barcellona

Sky Sport Calcio, Sky Sport 254 e in streaming su NOW

Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Aldo Serena

Bordocampo Niccolò Omini, Diretta Gol Dario Massara

Arsenal-Monaco

Sky Sport 255 e in streaming su NOW

Telecronaca Paolo Ciarravano, Diretta Gol Daniele Barone

Stoccarda-Young Boys

Sky Sport 256 e in streaming su NOW

Telecronaca Pietro Nicolodi, Diretta Gol Manuel Favia

Feyenoord-Sparta Praga

Sky Sport 257 e in streaming su NOW

Telecronaca Andrea Menon, Diretta Gol Filippo Benincampi