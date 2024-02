Champions League 2023-2024: ecco dove vedere in diretta tv la partita della Lazio valida per l’andata degli ottavi di finale.

Oggi, martedì 13, e domani, mercoledì 14 febbraio 2024, si giocheranno le prime quattro partite valide per l’andata degli ottavi di finali della UEFA Champions League 2023-2024.

Durante la serata di martedì 13, si giocheranno le partite Copenhagen-Manchester City e Lipsia-Real Madrid mentre mercoledì 14, sarà la volta di Lazio-Bayern Monaco e PSG-Real Sociedad.

Le partite andranno in onda su Prime Video, Sky, Mediaset Infinity e Canale 5 che trasmetterà in chiaro la partita del Real Madrid contro il Lipsia.

Champions League: le partite delle italiane

L’unica squadra italiana impegnata in questa due giorni di Champions League, quindi, è la Lazio che giocherà l’andata degli ottavi di finale in casa contro il Bayern Monaco.

La partita sarà visibile esclusivamente su Prime Video.

Il pre-partita sarà condotto da Giulia Mizzoni, in diretta dallo Stadio Olimpico di Roma, insieme a Massimo Oddo, Luca Toni e Miroslav Klose.

La telecronaca del match, invece, sarà a cura di Sandro Piccinini, con il commento tecnico di Massimo Ambrosini. A bordocampo, ci saranno Alessia Tarquinio e Fernando Siani.

Champions League: le altre partite sulle reti Mediaset di martedì 13 febbraio 2024

Come già anticipato, Canale 5 trasmetterà il chiaro la partita del Real Madrid di Carlo Ancelotti che sarà visibile anche in streaming su Mediaset Infinity e sul sito di SportMediaset.

Tutte le altre partite, invece, saranno disponibili su Mediaset Infinity.

Per Lipsia-Real Madrid, su Mediaset Infinity, ci sarà il pre-partita con Benedetta Radaelli con ospiti in studio Fabrizio Ravanelli, Christian Panucci e Sandro Sabatini. Dopo la partita, su Canale 5, andrà in onda il post-partita condotto da Alberto Brandi con ospiti in studio Fabrizio Ravanelli, Christian Panucci, Sandro Sabatini e Graziano Cesari.

Mercoledì 14 febbraio, invece, su Mediaset Infinity, sarà disponibile un’ampia sintesi di Lazio-Bayern Monaco, con lo studio condotto da Benedetta Radaelli, con ospiti Filippo Galli, Stefano Sorrentino, Mino Taveri e Andrea De Marco.

Lipsia-Real Madrid

In diretta alle ore 21 su Canale 5 e in diretta streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it

Telecronaca: Massimo Callegari e Simone Tiribocchi

Copenaghen-Manchester City

In diretta alle ore 21 su Mediaset Infinity

Telecronaca: Riccardo Trevisani e Andrea Agostinelli

Diretta Champions

In diretta alle ore 21 su Mediaset Infinity

Champions League: le altre partite sulle reti Mediaset di mercoledì 14 febbraio 2024

PSG-Real Sociedad

In diretta alle ore 21 su Mediaset Infinity

Telecronaca: Riccardo Trevisani e Massimo Paganin

Champions League: le altre partite su Sky di martedì 13 febbraio 2024

I pre e i postpartita di Sky Sport, con Champions League Show (in onda alle ore 20, alle ore 23 e a mezzanotte con Champions League Show-After Party), saranno condotti da Federica Masolin, con ospiti in studio Fabio Capello, Alessandro Costacurta e Paolo Condò. Martedì saranno presenti anche Esteban Cambiasso e Alessandro Del Piero mentre mercoledì ci sarà Paolo Di Canio. Gli spazi news sono affidati a Mario Giunta.

ore 21

Diretta Gol

Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

LIPSIA-REAL MADRID

Sky Sport Calcio, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Telecronaca Antonio Nucera, bordocampo Giorgia Cenni

Diretta Gol Riccardo Gentile

COPENAGHEN-MANCHESTER CITY

Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Telecronaca Nicola Roggero, bordocampo Filippo Benincampi

Diretta Gol Federico Zancan

Champions League: le altre partite su Sky di mercoledì 14 febbraio 2024

ore 21

PSG-REAL SOCIEDAD

Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Telecronaca Paolo Ciarravano, Bordocampo Giovanni Guardalà