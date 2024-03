Champions League 2023-2024: ecco dove vedere in diretta tv le partite di Napoli e Inter valide per il ritorno degli ottavi di finale.

Martedì 12 e mercoledì 13 marzo 2024, si giocheranno le altre quattro partite valide per il ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League 2023-2024.

In questa due giorni di Champions, giocheranno due italiane, il Napoli e l’Inter. Dopo il pareggio interno per 1-1, il Napoli allenato ora da Francesco Calzona deve cercare l’impresa al Camp Nou di Barcellona contro i padroni di casa blaugrana. L’Inter, invece, impegnata in trasferta al Cívitas Metropolitano di Madrid, è chiamata a difendere l’1-0 ottenuto al Meazza contro l’Atletico Madrid lo scorso 20 febbraio.

Le partite andranno in onda su Prime Video, Sky, Mediaset Infinity e Canale 5 che trasmetterà in chiaro la partita del Napoli.

Vediamo la programmazione tv nel dettaglio.

Champions League: le partite delle italiane

La partita dei Campioni d’Italia in carica contro il Barcellona andrà in onda martedì 12 marzo su Mediaset e su Sky Sport.

Per quanto riguarda Mediaset, Barcellona-Napoli andrà in onda in chiaro su Canale 5 a partire dalle ore 21 e in diretta streaming su Mediaset Infinity e sul sito ufficiale di SportMediaset. La telecronaca della partita sarà a cura di Massimo Callegari e Massimo Paganin. Su Mediaset Infinity, invece, sarà visibile il prepartita condotto da Benedetta Radaelli, con ospiti in studio Cristian Panucci, Massimo Mauro e Sandro Sabatini. Nel postpartita in onda su Canale 5, condotto da Alberto Brandi, ci sarà anche Graziano Cesari.

Su Sky Sport, invece, la partita dei partenopei andrà in onda, sempre a partire dalle ore 21, su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. La telecronaca sarà a cura di Riccardo Gentile, con il commento di Lorenzo Minotti. A bordocampo, invece, ci saranno Gianluca Di Marzio e Massimo Ugolini. La telecronaca di Diretta Gol, infine, è affidata a Federico Zancan.

I pre e i postpartita di Sky Sport, con Champions League Show (in onda sia martedì che mercoledì alle ore 20 su Sky Sport 24 e NOW e alle ore 23 e a mezzanotte su Sky Sport Uno e Sky Sport 24 e NOW), saranno condotti da Federica Masolin, con ospiti in studio Fabio Capello, Alessandro Costacurta e Paolo Condò. Martedì saranno presenti anche Paolo Di Canio e Fabio Quagliarella mentre mercoledì ci saranno anche Esteban Cambiasso e Alessandro Del Piero. Gli spazi news saranno affidati a Mario Giunta.

Mercoledì 13 marzo, invece, l’Inter giocherà contro l’Atletico Madrid.

Atletico-Inter sarà visibile esclusivamente su Prime Video dalle ore 21. Il prepartita sarà condotto da Giulia Mizzoni, con la partecipazione di Julio Cesar, Diego Milito e Clarence Seedorf. La telecronaca del match, invece, sarà a cura di Sandro Piccinini, con il commento tecnico di Massimo Ambrosini. A bordocampo, infine, ci saranno Alessia Tarquinio e Fernando Siani.

Su Mediaset Infinity, sempre mercoledì 13, sarà visibile un’ampia sintesi di Atletico Madrid-Inter con lo studio condotto da Benedetta Radaelli, con Giuseppe Incocciati, Stefano Sorrentino, Mino Taveri e Andrea De Marco.

Champions League: le altre partite su Mediaset di martedì 12 marzo 2024

L’altra partita del martedì, Arsenal-Porto, sarà visibile su Mediaset Infinity. Durante il postpartita di Canale 5 di Barcellona-Napoli, andranno in onda gli highlights anche di questa partita.

Arsenal-Porto

In diretta alle ore 21 su Mediaset Infinity

Telecronaca: Riccardo Trevisani e Giancarlo Camolese

Diretta Champions

In diretta alle ore 21 su Mediaset Infinity

Champions League: le altre partite su Mediaset di mercoledì 13 marzo 2024

La partita del mercoledì non in esclusiva su Prime Video, Borussia Dortmund-PSV Eindhoven, sarà disponibile sempre su Mediaset Infinity.

Borussia Dortmund-PSV Eindhoven

In diretta alle ore 21 su Mediaset Infinity

Telecronaca: Riccardo Trevisani e Roberto Cravero

Champions League: le altre partite su Sky di martedì 12 marzo 2024

Ore 21

Diretta Gol

Sky Sport 251 e in streaming su NOW

ARSENAL-PORTO

Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Telecronaca Nicola Roggero, bordocampo Filippo Benincampi

Diretta Gol Andrea Marinozzi

Champions League: le altre partite su Sky di mercoledì 13 marzo 2024

Ore 21

BORUSSIA DORTMUND-PSV

Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Telecronaca Pietro Nicolodi, bordocampo Paolo Aghemo