Sfruttando la pausa della Serie A per le partite delle Nazionali, è d’uopo fare il punto sulla programmazione televisiva delle gare della fase a gironi di Champions League che coinvolge quattro squadre italiane: Napoli, Lazio, Inter e Milan. Come noto, saranno Mediaset, Sky e Amazon a dividersi le sfide della competizione europea per club in programma a partire dal 19 settembre.

Champions League: le partite in esclusiva in chiaro su Canale 5

Anche quest’anno Canale 5 trasmetterà in esclusiva in chiaro la migliore partita del martedì. Ecco il calendario: il 19 settembre Lazio-Atletico Madrid, mentre il 3 ottobre sarà la volta di Napoli-Real Madrid; il 24 ottobre spazio a Inter-Salisburgo, mentre il 7 novembre sarà proposta Milan-Paris Saint Germain. Ancora da decidere le gare per quanto riguarda le ultime due giornate dei gironi, molto dipenderà dalla situazione delle italiane in classifica in quel momento. In telecronaca si alterneranno Massimo Callegari e Riccardo Trevisani, con Alberto Brandi a condurre pre e post partita.

Champions League: le partite in esclusiva su Prime Video

Prime Video, che trasmette la migliore gara del mercoledì, ha scelto Milan e Inter per i primi quattro turni della fase a gironi. In particolare, si parte mercoledì 20 settembre con l’Inter di Simone Inzaghi finalista della scorsa stagione che affronterà in trasferta gli spagnoli della Real Sociedad. Si prosegue mercoledì 4 ottobre alle 21:00 con Borussia Dortmund-Milan. Rossoneri protagonisti su Prime Video anche il 25 ottobre, per la sfida contro il Psg. Infine, l’8 novembre ecco l’Inter che affronta in trasferta gli austriaci del Salisburgo. Le successive giornate del 29 novembre e 13 dicembre verranno comunicate in un secondo momento.

In telecronaca Sandro Piccinini con Massimo Ambrosini. In conduzione, a rotazione, Giulia Mizzoni, Marco Cattaneo e Alessia Tarquinio, con Alessandro Alciato e Fernando Siani bordocampisti; tra i talent Clarence Seedorf, Claudio Marchisio, Gianfranco Zola, Júlio César, Luca Toni, Diego Milito, Patrice Evra, Massimo Oddo, Ezequiel Iván Lavezzi e la novità stagionale Miroslav Klose. Per la moviola Gianpaolo Calvarese.

Dove vedere tutte le altre partite di Champions League?

Tutte le altre partite di Champions League, che riguardino club italiani o no, saranno visibili, a pagamento, per tutta la stagione su Sky e su Mediaset Infinity.