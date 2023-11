Da oggi, martedì 7 novembre 2023, torna in campo la Champions League, con la quarta giornata della fase a gironi. Quattro le squadre italiane coinvolte: Milan, Lazio, Napoli e Inter.

Milan-Psg sarà trasmessa in diretta allo stadio San Siro su Canale 5, con calcio di inizio alle ore 21.00. In telecronaca Massimo Callegari con il commento tecnico di Massimo Paganin. A bordocampo Claudio Raimondi e Alessio Conti. Il match dei rossoneri di Pioli sarà proposto anche agli abbonati di Sky, precisamente su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW con le voci di Massimo Marianella e Luca Marchegiani. A bordocampo Gianluca Di Marzio, Peppe Di Stefano e Manuele Baiocchini.

L’altra partita italiana di oggi, Lazio-Feyenoord, sarà visibile in diretta streaming su Mediaset Infinity dalle 21.00, con il racconto di Riccardo Trevisani e Andrea Agostinelli. Inviata Francesca Benvenuti. L’importante sfida dei biancocelesti di Sarri contro gli olandesi sarà trasmessa anche da Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW con la telecronaca di Dario Massara e Nando Orsi; a bordocampo Giovanni Guardalà e Matteo Petrucci.

Domani, mercoledì 8 novembre, Napoli-Union Berlino alle ore 18.45 sarà in onda su Mediaset Infinity con le voci di Riccardo Trevisani e Roberto Cravero (inviato Carlo Landoni), ma anche su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW con Maurizio Compagnoni e Beppe Bergomi in telecronaca; a bordocampo Francesco Modugno e Massimo Ugolini.

Infine, Salisburgo-Inter sarà in esclusiva totale su Prime Video con telecronaca di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini. Alessia Tarquinio e Fernando Siani inviati a bordocampo.

Champions League, le altre partite sulle reti Mediaset di martedì 7 novembre 2023

ore 18.45

· Borussia Dortmund-Newcastle, in diretta su Mediaset Infinity

telecronaca: Simone Malagutti

· Shakhtar Donetsk -Barcellona, in diretta su Mediaset Infinity

telecronaca: Fabrizio Ferrero

ore 21.00

· Porto-Anversa, in diretta su Mediaset Infinity

telecronaca: Matteo Gandini

· Atletico Madrid-Celtic, in diretta su Mediaset Infinity

telecronaca: Mino Taveri

· Manchester City-Young Boys, in diretta su Mediaset Infinity

telecronaca: Roberto Ciarapica

· Stella Rossa-Lipsia, in diretta su Mediaset Infinity

telecronaca: Giampiero Foglia Manzillo

· Diretta Champions, in diretta alle ore 21.00, su Mediaset Infinity

Champions League, le altre partite sulle reti Mediaset di mercoledì 8 novembre 2023

ore 18.45

· Real Sociedad-Benfica, in diretta su Mediaset Infinity

telecronaca: Michele Corti

· Real Madrid-Braga, in diretta su Mediaset Infinity

telecronaca: Roberto Ciarapica

· Bayern Monaco-Galatasaray, in diretta su Mediaset Infinity

telecronaca: Massimo Callegari

· Copenaghen-Manchester United, in diretta su Mediaset Infinity

telecronaca: Federico Mastria

· Arsenal-Siviglia, in diretta su Mediaset Infinity

telecronaca: Pietro Scognamiglio

· PSV-Lens, in diretta su Mediaset Infinity

telecronaca: Alessandro Lettieri

· Diretta Champions, in diretta su Mediaset Infinity

Champions League, le altre partite su Sky di martedì 7 novembre 2023

ore 18.45

Diretta Gol

Sky Sport 251 e in streaming su NOW

BORUSSIA DORTMUND-NEWCASTLE

Sky Sport Uno, Sky Sport 254, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Telecronaca Pietro Nicolodi, Diretta Gol Federico Zancan

SHAKHTAR DONETSK-BARCELLONA

Sky Sport Arena, Sky Sport 255 e in streaming su NOW

Telecronaca Daniele Barone, Diretta Gol Antonio Nucera

ore 21.00

Diretta Gol

Sky Sport 251 e in streaming su NOW

ATLETICO MADRID-CELTIC

Sky Sport Calcio, Sky Sport 254 e in streaming su NOW

Telecronaca Luca Mastrorilli, Diretta Gol Filippo Benincampi

MANCHESTER CITY-YOUNG BOYS

Sky Sport 255 e in streaming su NOW

Telecronaca Nicola Roggero, Diretta Gol Paolo Ciarravano

PORTO-ANVERSA

Sky Sport 256, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Telecronaca Nicolò Ramella, Diretta Gol Alessandro Sugoni

STELLA ROSSA-LIPSIA

Sky Sport 257 e in streaming su NOW

Telecronaca Paolo Redi, Diretta Gol Federico Botti

Champions League, le altre partite su Sky di mercoledì 8 novembre 2023

ore 18.45

Diretta Gol

Sky Sport 251 e in streaming su NOW

REAL SOCIEDAD-BENFICA

Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Telecronaca Gaia Brunelli, Diretta Gol Alessandro Sugoni

ore 21.00

Diretta Gol

Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

REAL MADRID-BRAGA

Sky Sport Arena, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Telecronaca Federico Botti, Bordocampo Giorgia Cenni, Diretta Gol Antonio Nucera

ARSENAL-SIVIGLIA

Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Telecronaca Paolo Ciarravano, Diretta Gol Luca Mastrorilli

BAYERN MONACO-GALATASARAY

Sky Sport 254 e in streaming su NOW

Telecronaca Pietro Nicolodi, Diretta Gol Dario Massara

COPENAGHEN-MANCHESTER-UNITED

Sky Sport 255 e in streaming su NOW

Telecronaca Nicola Roggero, Diretta Gol Daniele Barone

PSV-LENS

Sky Sport 256 e in streaming su NOW

Telecronaca Filippo Benincampi, Diretta Gol Manuel Favia