Champions League, Manchester City–Napoli: dove vederla in TV e in streaming | Formazioni, ultimissime
Si chiude con il Napoli ospite del quotatissimo Manchester City di Guardiola il programma della prima giornata di Champions League. Si gioca alle 21 in Inghilterra
Serata di gala all’Etihad per l’esordio in Champions League di Manchester City e Napoli nel nuovo format in “fase campionato” che dopo l’esordio della scorsa stagione si consolida con questa seconda edizione.
L’ultima italiana a scendere in campo è il Napoli campione d’Italia che affronta gli ex campioni d’Europa e d’Inghilterra del Manchester City di Pep Guardiola reduci da una stagione non straordinaria ma con il catalano ancora in panchina, riconfermato.
Champions League: Manchester City-Napoli, i temi del match
Non che la stagione sia cominciata nel migliore del modo per i Citizen attesi dall’Arsenal e reduci da un avvio tutt’altro che brillanti in Premier League se si considerano le sconfitte con il Tottenham, in casa, e il Brighton, fuori. La netta vittoria nel derby con lo United (0-3) ha ridato un po’ di tranquillità a una squadra ancora alla ricerca della migliore versione di sé.
Conte arriva invece in Inghilterra con tre vittorie su tre in Serie A e l’idea di misurare il suo Napoli contro la squadra che negli ultimi anni ha dettato gli standard europei. Il ritorno di Kevin De Bruyne a Manchester aggiunge una linea narrativa potente: idolo per anni con la maglia dei Citizens, ora mezzala/trequarti nel 4-1-4-1 azzurro, chiamato a dare qualità tra le linee e leadership in un contesto emotivo unico considerando l’accoglienza della sua vecchia tifoseria.
Le ultime dichiarazioni
Antonio Conte ha scelto la via dell’umiltà competitiva: “Considerarci degli alunni che vengono ad affrontare i maestri non è sbagliato. Guardiola? Per me è il miglior allenatore al mondo. Con il City servirà coraggio, non possiamo solo pensare a difenderci”.
Il tecnico ha anche spiegato che Meret è recuperato. Quanto a De Bruyne “sarà sicuramente emozionato, ma dovrà calarsi nella realtà Napoli e nella partita”.
Dall’altra parte Pep ha restituito stima e fair play, sottolineando la grandezza dell’allenatore italiano e il rispetto per il suo ex giocatore: “Lo abbraccerò con grande affetto – ha detto il tecnico catalano – ma solo dopo la partita”.
Manchester City-Napoli, probabili formazioni
Manchester City verso un 4-3-3 con Donnarumma tra i pali; linea difensiva Khusanov, Rúben Dias, Gvardiol, O’Reilly; in mezzo Bernardo Silva e Reijnders ai lati di Rodri; davanti Foden e Doku ai fianchi di Haaland.
Napoli con il 4-1-4-1: Milinković-Savić favorito su Meret; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Olivera; Lobotka in regia; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay alle spalle di Højlund. Attenzione alle scelte dell’ultima ora sugli esterni e in porta. (Corriere dello Sport)
Manchester City (4-3-3): Donnarumma; Khusanov, Rúben Dias, Gvardiol, O’Reilly; Bernardo Silva, Rodri, Reijnders; Foden, Haaland, Doku. Allenatore Guardiola.
Napoli (4-1-4-1): Milinković-Savić; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Olivera; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Højlund. Allenatore Conte.
Dove vederla in TV
Manchester City–Napoli sarà trasmessa in diretta alle 21.00 su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252), con streaming su Sky Go e NOW per gli abbonati.
Le altre italiane
Una sola vittoria al momento in Europa, quella dell’Inter che ieri è passata ad Amsterdam contro l’Ajax 0-2 grazie a una doppietta di Thuram e ad altrettanti assist di Calhanoglu. Pesante sconfitta per l’Atalanta invece contro i campioni in carica del Paris Saint Germain, 4-0 con gol di Marquinhos, Kvaratskhelia, Mendes e Ramos. Martedì il pareggio in rimonta della Juventus, 4-4, in casa contro il Borussia Dortmund.
La prossima settimana in campo Bologna e Roma in Europa League e Fiorentina in Conference.
Da domani torna in campo la Serie A con l’anticipo della quarta giornata tra Lecce e Cagliari.