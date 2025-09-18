Champions League, Manchester City–Napoli: dove vederla in TV e in streaming | Formazioni, ultimissime

Serata di gala all’Etihad per l’esordio in Champions League di Manchester City e Napoli nel nuovo format in “fase campionato” che dopo l’esordio della scorsa stagione si consolida con questa seconda edizione.

L’ultima italiana a scendere in campo è il Napoli campione d’Italia che affronta gli ex campioni d’Europa e d’Inghilterra del Manchester City di Pep Guardiola reduci da una stagione non straordinaria ma con il catalano ancora in panchina, riconfermato.

Champions League: Manchester City-Napoli, i temi del match

Non che la stagione sia cominciata nel migliore del modo per i Citizen attesi dall’Arsenal e reduci da un avvio tutt’altro che brillanti in Premier League se si considerano le sconfitte con il Tottenham, in casa, e il Brighton, fuori. La netta vittoria nel derby con lo United (0-3) ha ridato un po’ di tranquillità a una squadra ancora alla ricerca della migliore versione di sé.

Conte arriva invece in Inghilterra con tre vittorie su tre in Serie A e l’idea di misurare il suo Napoli contro la squadra che negli ultimi anni ha dettato gli standard europei. Il ritorno di Kevin De Bruyne a Manchester aggiunge una linea narrativa potente: idolo per anni con la maglia dei Citizens, ora mezzala/trequarti nel 4-1-4-1 azzurro, chiamato a dare qualità tra le linee e leadership in un contesto emotivo unico considerando l’accoglienza della sua vecchia tifoseria.

Le ultime dichiarazioni

Antonio Conte ha scelto la via dell’umiltà competitiva: “Considerarci degli alunni che vengono ad affrontare i maestri non è sbagliato. Guardiola? Per me è il miglior allenatore al mondo. Con il City servirà coraggio, non possiamo solo pensare a difenderci”.

Il tecnico ha anche spiegato che Meret è recuperato. Quanto a De Bruyne “sarà sicuramente emozionato, ma dovrà calarsi nella realtà Napoli e nella partita”.

Dall’altra parte Pep ha restituito stima e fair play, sottolineando la grandezza dell’allenatore italiano e il rispetto per il suo ex giocatore: “Lo abbraccerò con grande affetto – ha detto il tecnico catalano – ma solo dopo la partita”.

Manchester City-Napoli, probabili formazioni

Manchester City verso un 4-3-3 con Donnarumma tra i pali; linea difensiva Khusanov, Rúben Dias, Gvardiol, O’Reilly; in mezzo Bernardo Silva e Reijnders ai lati di Rodri; davanti Foden e Doku ai fianchi di Haaland.

Napoli con il 4-1-4-1: Milinković-Savić favorito su Meret; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Olivera; Lobotka in regia; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay alle spalle di Højlund. Attenzione alle scelte dell’ultima ora sugli esterni e in porta. (Corriere dello Sport)

Manchester City (4-3-3): Donnarumma; Khusanov, Rúben Dias, Gvardiol, O’Reilly; Bernardo Silva, Rodri, Reijnders; Foden, Haaland, Doku. Allenatore Guardiola.

Napoli (4-1-4-1): Milinković-Savić; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Olivera; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Højlund. Allenatore Conte.

Dove vederla in TV

Manchester City–Napoli sarà trasmessa in diretta alle 21.00 su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252), con streaming su Sky Go e NOW per gli abbonati.

Le altre italiane

Una sola vittoria al momento in Europa, quella dell’Inter che ieri è passata ad Amsterdam contro l’Ajax 0-2 grazie a una doppietta di Thuram e ad altrettanti assist di Calhanoglu. Pesante sconfitta per l’Atalanta invece contro i campioni in carica del Paris Saint Germain, 4-0 con gol di Marquinhos, Kvaratskhelia, Mendes e Ramos. Martedì il pareggio in rimonta della Juventus, 4-4, in casa contro il Borussia Dortmund.

La prossima settimana in campo Bologna e Roma in Europa League e Fiorentina in Conference.

Da domani torna in campo la Serie A con l’anticipo della quarta giornata tra Lecce e Cagliari.