Champions League: Juventus-Bodø/Glimt e Napoli-Qarabag | Dove vedere la partita della verità per le due italiane

Juventus e Napoli si giocano una fetta importante, forse decisiva, del loro futuro in Champions League rispettivamente contro Bodø/Glimt e Qarabag: clima, classifica e pressione alle stelle per due squadre che sono in forte ritardo in classifica

Nella quinta giornata della fase campionato di Champions League, Juventus e Napoli arrivano a un bivio del loro percorso europeo. I bianconeri devono sbloccarsi dopo quattro turni senza vittorie, mentre gli azzurri inseguono un Qarabag fin qui sorprendente, capace di presentarsi al Maradona addirittura con tre punti di vantaggio sulla squadra campione d’Italia. Due partite diversissime per contesto, clima e gerarchie, ma con un minimo comune denominatore: non si può più sbagliare e le due italiane sono obbligate a vincere.

In Norvegia la Juve trova il freddo di Bodø, il sintetico dell’Aspmyra e un avversario abituato a trasformare il proprio stadio in una piccola trappola europea. A Napoli, invece, la squadra di Conte ritrova il calore del Maradona, ma anche la pressione di una classifica che non concede altri passi falsi. La serata di Champions passa da qui.

Bodø/Glimt-Juventus – Aspmyra Stadion, ore 21.00

La trasferta in Norvegia è un crocevia per la Juventus. Tre punti in quattro giornate sono un bottino troppo magro per una squadra che punta almeno ai playoff, e il margine d’errore è ormai ridotto al minimo: il Bodø/Glimt è a pari punti ma con il vantaggio di giocare in casa e di conoscere alla perfezione il campo sintetico e le condizioni climatiche estreme. Per la Juve di Spalletti è una partita da vincere più con la testa che con il blasone.

Il tecnico bianconero arriva dal pareggio di Firenze e pensa a qualche ritocco, ma senza stravolgere l’impianto: Vlahovic resta il punto fermo davanti, Conceicao è pronto a riprendersi una maglia da titolare e uno tra Yildiz e Openda può essere l’altra carta offensiva, a seconda di come Spalletti vorrà occupare l’ultima trequarti. In mezzo, Locatelli è la bussola, con McKennie e Thuram a giocarsi spazio e compiti di inserimento. Dietro pesa l’assenza di Gatti, oltre a quelle già note di Bremer, Rugani e Milik: toccherà a Kalulu, Kelly e Koopmeiners blindare la linea.

Solo una vittoria rilancerebbe i bianconeri, mentre un pareggio o una sconfitta li esporrebbero al rischio di dover rincorrere fino all’ultima giornata. Gatti non è stato convocato per problemi influenzali; restano fuori anche Bremer, Rugani, Milik e Pinsoglio. Conceicao è favorito dal 1′ dopo la panchina di Firenze, con Vlahovic confermato terminale offensivo. McKennie insidia Thuram per completare il centrocampo accanto a Locatelli, Cambiaso e Kostic.

Probabili formazioni

BODØ/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjøvold, Gundersen, Bjørtuft, Bjørkan; Blomberg, Berg, Fet; Auklend, Høgh, Hauge. Allenatore: Knutsen.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, McKennie, Kostic; Conceicao, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Spalletti.

Arbitri

Arbitro: Szymon Marciniak (POL)

Assistenti: Tomasz Listkiewicz (POL), Adam Kupsik (POL)

Quarto uomo: Wojciech Myc (POL)

VAR: Pol van Boekel (NED)

AVAR: Ivan Bebek (CRO)

Dove vederla

Bodø/Glimt-Juventus sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport (canale 252), oltre che all’interno della Diretta Gol Champions. Streaming su Sky Go per gli abbonati Sky e su NOW con il Pass Sport attivo.

Napoli-Qarabag – Stadio Diego Armando Maradona, ore 21.00

A Napoli il discorso è diverso ma la pressione è simile. Gli azzurri di Conte arrivano dal convincente successo in campionato contro l’Atalanta, ma in Champions i numeri raccontano un cammino zoppicante: quattro punti in quattro partite, con una sola vittoria e un ultimo 0-0 interno contro l’Eintracht che ha lasciato più interrogativi che certezze. Di fronte c’è il Qarabag, rivelazione del girone, già a quota 7 e in piena corsa per un traguardo storico come gli spareggi.

Per il Napoli, insomma, è una partita che può cambiare la storia del gruppo: vincere significherebbe agganciare gli azeri e rimettersi in linea di galleggiamento, mentre un nuovo passo falso aprirebbe scenari complicati. Conte resta fedele alla difesa a tre che ha ridato solidità alla squadra, affida ancora una volta le chiavi offensive a Hojlund e ridisegna la trequarti con il ritorno dal 1′ di Politano e la conferma di Neres, scelta che porta con sé la necessità di tenere alti ritmo e intensità sulle corsie.

Spinazzola e Gilmour restano ai box, ma Conte può contare su un Rrahmani pienamente recuperato dopo il problema fisico accusato con l’Atalanta. Beukema e Buongiorno completano il pacchetto arretrato davanti a Milinkovic-Savic. A centrocampo Lobotka e McTominay formano la cerniera centrale, con Di Lorenzo e Gutierrez a tutta fascia. Politano è in netto vantaggio su Lang per affiancare Neres alle spalle di Hojlund, chiamato a trasformare in gol il predominio territoriale.

Probabili formazioni

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Politano, Neres; Hojlund. Allenatore: Conte.

QARABAG (4-2-3-1): Kochalski; Matheus Silva, Mustafazada, Medina, Jafarguliyev; Pedro Bicalho, Jankovic; Kady, Leandro Andrade, Zoubir; Duran. Allenatore: Qurbanov.

Arbitri

Arbitro: Danny Makkelie (NED)

Assistenti: Hessel Steegstra (NED), Jan de Vries (NED)

Quarto uomo: Allard Lindhout (NED)

VAR: Bram Van Driessche (BEL)

AVAR: Guillermo Cuadra Fernandez (ESP)

Dove vederla

Napoli-Qarabag sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (canale 253). Diretta streaming su Sky Go per gli abbonati Sky e su NOW con il Pass Sport, in contemporanea con le altre sfide di Champions della fascia delle 21.00.

Il programma di Champions League

Oggi, martedì 25 novembre

ore 18.45

Ajax – Benfica

Galatasaray – Royale Union SG

FC Copenhagen – Kairat Almaty

Pafos – Monaco

ore 21.00

Bodø/Glimt – Juventus

Chelsea – Barcellona

Dortmund – Villarreal

Manchester City – Leverkusen

Marsiglia – Newcastle

Napoli – Qarabag

Slavia Praga – Athletic Bilbao

Arsenal – Bayern

Atlético Madrid – Inter

Francoforte – Atalanta

Liverpool – PSV

Olympiakos – Real Madrid

PSG – Tottenham

Sporting – Club Brugge

Domani, mercoledì 26 novembre

Ore 18.45

FC Copenhagen – Kairat Almaty

Pafos – Monaco

Ore 21.00

Arsenal – Bayern

Atlético Madrid – Inter

Francoforte – Atalanta

Liverpool – PSV

Olympiakos – Real Madrid

PSG – Tottenham

Sporting – Club Brugge

Classifica

Bayern, Arsenal e Inter 12, Manchester City 10, PSG, Newcastle, Real Madrid, Liverpool e Galatasaray 9, Tottenham 8, Barcellona, Chelsea, Sporting, Dortmund, Qarabag e Atalanta 7, Atl. Madrid 6, PSV, Monaco, Pafos e Leverkusen 5, Club Brugge, Francoforte e Napoli 4, Marsiglia, Juventus, Ath. Bilbao e Royale Union SG 3, Bodo/Glimt, Slavia Praga e Olympiakos 2, Villarreal, FC Copenhagen e Kairat Almaty 1, Benfica, Ajax 0

Giovedì 27 novembre

Ore 18.45 Roma-Mitdjylland

Ore 21.00 Bologna-Salisburgo

Conference League

Ore 21.00 Fiorentina-AEK Atene