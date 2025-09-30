Tornano in campo le italiane di Champions League con l’Atalanta che cerca un riscatto europeo contro il Club Brugge e l’Inter che punta alla continuità a San Siro contro lo Slavia Praga. Orari, messa in onda TV, chiavi tattiche e stato di forma.

Champions League, doppio snodo per Atalanta e Inter: Club Brugge alle 18:45, Slavia alle 21 | Formazioni e programma TV

Secondo turno di Champions League che suddivide il suo programma di partite in due giorni, oggi e domani, mentre giovedì scenderanno in campo le squadre di Europa League e Conference League.

Le prime a scendere in campo sono l’Atalanta, impegnata in casa contro il Club Brugge e l’Inter che ospita lo Slavia Praga, campione in carica in Repubblica Ceca. Il programma prosegue domani con Napoli-Sporting e Villarreal-Juventus.

Champions, Atalanta‑Club Brugge: a caccia della prima vittoria

Alle 18,45 il Gewiss Stadium riapre alla Champions per una gara che pesa subito sul cammino della Dea. Dopo il debutto amaro a Parigi, con una pesantissima sconfitta 4-0 contro il PSG che domani sarà ospite del Barcellona nella partitissima europea di questo turno, l’Atalanta di Juric ha bisogno di punti ma soprattutto di sensazioni migliori contro un Club Brugge che s’è presentato al torneo con un incoraggiante 4‑1 sul Monaco. Il contesto racconta una partita da gestire con pazienza, senza concedere transizioni al terzetto d’attacco belga.

Le scelte: in difesa Juric stringe i denti sulle rotazioni, con Ahanor candidato a completare la linea con Kossounou e Djimsiti; sugli esterni Bellanova e Zappacosta devono alzare la qualità dei traversoni e la protezione delle corse alle spalle. In mezzo, de Roon resta il punto di riferimento a confermare con qualche dubbio su chi lo affiancherà. Ederson o Pasalic in appoggio, con Samardzic candidato a dare appoggio alle punte.

Il Club Brugge, secondo nel campionato belga ma già a considerevole distanza dalla Royal Union St. Gillois, è reduce dalla vittoria esterna (1-2) in casa dello Standard Liegi e da quattro risultati utili consecutivi tra coppe e campionato. Una squadra tecnica con spiccate caratteristiche offensive quella allenata da Nicky Hayen nella quale spicca Aleksander Stankovic, nato calcisticamente nell’Inter.

Atalanta-Club Brugge, probabili formazioni

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; Samardzic, Pasalic; Krstovic. All. Juric.

Club Brugge (4-2-3-1): Jackers; Sabbe, Ordonez, Mechele, Seys; Audoor, A. Stankovic; Forbs, Vanaken, Tzolis; Tresoldi. All. Hayen.

Dove vederla: diretta esclusiva Sky (anche in 4K), streaming su NOW e Sky Go. Calcio d’inizio alle 18.45. Arbitra il norvegese Espen Eskas.

Champions, Inter‑Slavia Praga: alla ricerca del punteggio pieno

Alle 21 San Siro chiede all’Inter di proseguire sul binario inaugurato ad Amsterdam. Chivu, dopo la brillante vittoria di Cagliari (0-2) ruota qualcosa ma non troppo e soprattutto non l’identità tattica della squadra che conferma le sue caratteristiche: 3‑5‑2 riconoscibile, palleggio verticale e break immediato sul primo errore avversario. Probabilmente tra i pali rientrerà Sommer con Bonny che potrebbe avere una chance da titolare dal primo minuto.

Lo Slavia di Trpisovsky è squadra fisica che lavora molto sul duello uomo su uomo a tutto campo: per i nerazzurri sarà fondamentale sfruttare gli eventuali momenti di incertezza sul palleggio avversario.

Le scelte: davanti possibile staffetta nel partner di Lautaro – Thuram dopo tante partite da titolare riposerà – mentre a centrocampo Sucic potrebbe diventare il gregario ideale per Calhanoglu e Barella, con Dumfries chiamato a spingere ma anche a correre all’indietro sulle volate di Doudera, sicuramente l’uomo più pericoloso. Slavia con diversi infortunati: Holes, Ogbu ma soprattutto il portiere titolare Stanek. Davanti attenzione a Kusej 10 presenze e tre gol, una coppia insidiosa quella composta dal numero #9 e da Chytil, tuttavia in dubbio.

Inter-Slavia Praga: probabili fomazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu.

Praga (4-2-3-1): Markovic; Doudera, Chaloupek, Zima, Mbodji; Zafeiris, Dorley; Kusej, Cham, Provod; Chory. All. Trpisovsky

Dove vederla: diretta esclusiva Sky (anche in 4K), streaming su NOW e Sky Go. Calcio d’inizio alle 21.00. Arbitra l’inglese Chris Kavanagh.