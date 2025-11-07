Cesare Cremonini ospite a La Pennicanza di Fiorello: “Suonerò dal vivo La santa pennicanza”

Ospiti d’eccezione nello show di Fiorello su Rai Radio2: anche Cesare Cremonini annuncia la sua partecipazione e promette musica, ironia e un debutto… al sax.

Si chiude con una puntata davvero speciale la settimana de La Pennicanza, il programma di Fiorello e Fabrizio Biggio in onda dal lunedì al venerdì alle 13.45 su Rai Radio2 e in visual sul canale 202 del digitale terrestre.

Cesare Cremonini da Fiorello

Nella diretta di oggi, Fiorello ha sorpreso il pubblico con un collegamento video improvvisato che si è trasformato in un grande annuncio: oggi nel corso della trasmissione sarà ospite Cesare Cremonini, per presentare e suonare dal vivo un nuovo brano, La santa pennicanza e lo fara insieme a Ballo, il bassista che lo affianca fin dai tempi dei Lunapop e al resto della sua band con cui in estate ha girato gli stadi.

Cesare Cremonini: “Porto anche il Sax”

Ieri, nel corso di una chiamata in diretta, il cantautore bolognese ha scherzato con Fiorello e poi ha svelato i dettagli: “Vengo a Roma e porto tutto, la batteria, la fisarmonica, anche il sax: ci esibiremo lì. Pensa che sarà il mio esordio da sassofonista!”. E proprio con il sax tra le mani, Cremonini ha improvvisato qualche nota in collegamento, tra le risate di Fiorello e Biggio.

Il conduttore della trasmissione, che sta ottenendo importanti dati d’ascolto dal momento del suo ritorno in onda, poche settimane fa, ha poi raccontato in diretta un un retroscena: “Cesare mi ha chiamato venti giorni fa, quando il programma è iniziato, e mi ha detto: ‘Mi sono svegliato con una canzone in testa per La Pennicanza!’. E domani la farà dal vivo con tutta l’orchestra”.

La santa pennicanza

Il momento ha ovviamente entusiasmato il pubblico che ha subito preteso dettagli attraverso un gran numero di messaggi social: “Sarà un pezzo vero e proprio, che poi pubblicheremo, così come faceva Renzo Arbore con quelle canzoni che diventavano cultura popolare” ha detto Cremonini riferendosi agli intermezzi radiofonici che Arbore con la sua band offriva in particolare durante il programma cult Quelli della notte.

Nel frattempo, lo show continua a macinare ascolti e clip virali: da ieri, La Pennicanza ha accolto anche un irresistibile Giovanni Vernia nei panni di Jovanotti, Fiorella Mannoia e persino Chiara Ferragni, con una carrellata di imitazioni che hanno già spopolato sui social. Curiosamente proprio Vernia sta ottenendo un enorme successo al Gialappa Show proprio con l’imitazione di Cremonini.

Cesare Cremonini in tour

Nel frattempo il cantautore bolognese ha già ufficializzato il suo ritorno dal vivo, fissato per la prossima estate con alcuni show: Cremonini sarà live al Circo Massimo di Roma (6 giugno), all’Ippodromo La Maura di Milano (10 giugno), all’Autodromo di Imola (13 giugno) e all’Ippodromo del Visarno di Firenze (17 giugno).