Cesara Buonamici: età, il problema all’occhio, il tumore, dove vive, marito e figli

Cesara Buonamici è tra i volti più affermati del giornalismo italiano, e alle spalle ha una carriera ricca di successi.

Cesara Buonamici è una delle giornaliste più affermate del panorama televisivo italiano. Originaria di Fiesole (Toscana) e nata nel 1957, ha origini aristocratiche, dato che è nipote di Cesare Buonamici, un nobile fiorentino. Da giovanissima si è trasferita a Roma per motivi di lavoro e, all’età di 20 anni, ha perso il padre affrontando un terribile lutto.

I primi passi verso il giornalismo e l’inizio di una lunga carriera

Verso la fine degli anni ’70, durante gli anni universitari, Buonamici ha iniziato il proprio percorso televisivo in un’emittente locale toscana, Tele Libera Firenze. Ha così ottenuto subito un ottimo consenso dal pubblico regionale e in poco tempo le è stato affidato il compito di condurre il telegiornale, ma anche un talk show intitolato Quattro chiacchiere con Cesara. Dopodiché, il proprietario della rete le ha affidato anche la stesura degli articoli per il quotidiano di Firenze La città. Qualche anno dopo, Tele Libera Firenze è stata assorbita da Retequattro e la giornalista ha quindi iniziato a lavorare per il gruppo Arnoldo Mondadori Editore.

In seguito Retequattro è stata ceduta al gruppo di Silvio Berlusconi Fininvest, e Buonamici ha così iniziato una lunga collaborazione, che l’ha fatta diventare una giornalista professionista nota in tutta Italia. Negli anni ’80 ha infatti partecipato a diversi programmi come Buongiorno Italia, Parlamento in, Dentro la notizia e Canale 5 News. Nel 1991, insieme a Emilio Fede, ha invece creato il notiziario di Italia 1 Studio Aperto, che ha condotto per qualche anno. Nel 1992 è stata tra gli ideatori del Tg5, di cui è diventata nel 2018 vicedirettrice. Nel corso degli anni, si è anche dedicata alla conduzione di programmi televisivi come il reality show Love Stories nel 2001. Nel 2023 ha annunciato la sua partecipazione al reality show Grande Fratello Vip in qualità di opinionista.

La vita privata

Nel 1998 è iniziata la sua storia d’amore con Joshua Kalman, con cui è stata fidanzata per 24 anni. Nel 2022 i due si sono sposati con un rito civile e non hanno mai avuto figli. La giornalista ha anche un fratello, Cesare, con cui ha avviato un’azienda di olio d’oliva extravergine e biologico che ha sede a Fiesole. Cesara Buonamici ha inoltre la mobilità di un occhio ridotta a causa di alcune cure effettuate per ridurre la nevralgia del nervo trigemino, un disturbo con cui lotta da diversi anni. Lei stessa ha inoltre confessato di aver avuto un tumore al seno scoperto grazie alla prevenzione.