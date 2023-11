Cesara Buonamici sarà presto nominata direttore ad personam del Tg5. È quanto apprende l’agenzia LaPresse, secondo la quale la giornalista 66enne, dopo l’esperienza da opinionista al Grande Fratello di Alfonso Signorini, riceverà l’importante titolo ad personam e guiderà il telegiornale di Canale 5 affiancando l’attuale direttore Clemente Mimun.

Chi è Cesara Buonamici

Cesare Buonamici è nata a Fiesole, in provincia di Firenze, il 2 gennaio 1957 da Rosa ed Enrico. La carriera giornalistica inizia a Radio Libera Firenze e nel canale televisivo Tele Libera Firenze. Poi la collaborazione con il quotidiano locale La città. L’emittente toscana viene inglobata da Rete 4 e la Buonamici entra in Fininvest. Nell’azienda di Berlusconi cura rubriche e trasmissioni e nel 1987 diventata giornalista professionista. Cesara Buonamici ha condotto Studio aperto ed è stata tra le fondatrici del Tg5, insieme a Enrico Mentana, Lamberto Sposini, Cristina Parodi e Clemente Mimun. Del telegiornale di Canale 5 è il volto di punta ancora oggi. Da settembre ha iniziato l’avventura di opinionista al Grande Fratello, su precisa volontà dell’amministratore delegato del Biscione, Pier Silvio Berlusconi, con l’obiettivo di dare una svolta ‘trash free’ allo storico reality: “L’azienda sta rivedendo la natura del programma e mi ha chiesto di partecipare inuna veste del tutto nuova per me. È una bella occasione e poi se te lo chiede l’azienda per un programma di successo…”.

La giornalista è sposata con Joshua Kalman, medico 72enne di origini israeliane. I due sono convolati a nozze nel 2022, ma la loro storia d’amore è iniziata nel 1998.

Tg5, le altre nomine

In queste ore è arrivata la comunicazione ufficiale di Mediaset riguardo altre nomine all’interno del Tg5. In particolare, è stato promosso a vicedirettore operativo Alfredo Vaccarella, mentre “Claudio Fico è il nuovo vicedirettore vicario ed Elena Guarnieri diventa vicedirettrice ad personam della redazione milanese del giornale”,