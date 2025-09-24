“C’entra Belen”, lite tra De Martino e la fidanzata Caroline: il retroscena

Il conduttore napoletano e la giovane fidanzata sarebbero già in crisi, è questa l’ultima indiscrezione: il ruolo della Rodriguez

Stefano De Martino e Caroline Tronelli sono finiti nuovamente al centro del gossip, questa volta non per scatti che li ritraggono innamorati in barca o per il furto dei video delle telecamere di videosorveglianza, ma per un presunto litigio che sarebbe avvenuto al ristorante. A immortalarli nel bel mezzo di quella che sembra essere stata una discussione dai toni accesi è stato il settimanale Oggi, servizio cui ha fatto seguito una voce lanciata da Dagospia.

Secondo il famoso portale, infatti, in questo litigio c’entrerebbe Belen Rodriguez, ex moglie di Stefano De Martino. Un retroscena interessante per gli amanti di cronaca rosa e soprattutto per quei tanti fan che non hanno mai smesso di sperare in un ritorno di fiamma tra il conduttore di Affari Tuoi e la show girl argentina.

Cosa è successo tra Stefano De Martino e Caroline Tronelli, il ruolo di Belen

Il settimanale Oggi ha condiviso un servizio fotografico in cui sarebbe stata immortalata la prima lite pubblica tra Stefano De Martino e Caroline Tronelli, che hanno ufficializzato la loro storia proprio quest’estate. La coppia è stata ripresa in un ristorante di Roma, nel quartiere Prati, mentre era a cena. Improvvisamente gli animi si sarebbero scaldati e Caroline si sarebbe alzata andando via.

De Martino, secondo quanto si legge sul settimanale Oggi, sarebbe rimasto seduto al tavolo per venti minuti, prima di andarsene per tornare nella casa in cui vive quando a Roma, vicina al locale. Secondo il tabloid, alcune fonti vicine alla coppia avrebbero raccontato che quando il conduttore napoletano ha fatto ritorno a casa, la giovane fidanzata non gli avrebbe subito aperto la porta. Poi dovrebbero aver fatto pace, poiché il mattino seguente la coppia è stata vista uscire assieme di casa. Ma qual è il motivo di una lite così accesa?

A dirlo è stato Dagospia, secondo cui la ragione sarebbe la gelosia che Caroline nutrirebbe nei confronti di Belen Rodriguez. Già qualche tempo fa gli esperti di gossip sui social avevano parlato di come De Martino si sentirebbe ancora con la sua ex e addirittura sarebbe lui a cercare lei, cosa che darebbe fastidio alla giovane fidanzata. Gli stessi esperti che, dopo l’uscita di questo servizio fotografico su Oggi, hanno sostenuto che tra Stefano e Caroline ci sarebbe già aria di crisi. A dirlo sono stati Amedeo Venza e Deianira Marzano.

Al momento, chiaramente, si tratta solo di supposizioni che non trovano alcuna conferma da parte dei diretti interessati. De Martino non risponde mai ai gossip che lo riguardano e preferisce sempre il silenzio. Anche Belen Rodriguez non ha commentato in alcun modo le voci secondo cui sarebbe lei la ragione del litigio tra il suo ex e la giovane fidanzata. Sulla questione, dunque, aleggia il mistero e, per sapere se davvero la neo coppia stia già vivendo una crisi, bisognerà attendere, solo il tempo “dirà la verità”.