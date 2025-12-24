Cena di Natale vince a fatica (16,8%), Io Sono Farah guadagna terreno (15,1%). I dati Auditel del 23 dicembre 2025

Antonella Clerici e la Cena di Natale si impongono in termini di ascolto pur facendo fatica. Io Sono Farah, su Canale 5, resta appaiata. Mediaset si rifà nel preserale con Gerry Scotti che porta La Ruota della Fortuna quasi al 28%.

Antonella Clerici torna in prima serata con Cena di Natale, uno speciale culinario sotto l’albero per festeggiare il riconoscimento della cucina italiana come patrimonio immateriale dell’Unesco e celebrare l’avvento delle festività natalizie. I propositi, tuttavia, non rispecchiano appieno l’interesse dei telespettatori. I quali sembrano essere altrove, le percentuali non mentono: Cena di Natale, nello specifico, vince la serata degli ascolti ma i dati non sono entusiasmanti per Viale Mazzini.

La trasmissione, infatti, raccoglie il 16,8% di Share. Un risultato che soddisfa solo parzialmente visto il parterre di ospiti presenti, tra cui Gianni Morandi e Belen Rodriguez, in special modo se pensiamo che la rete ammiraglia di Mediaset (con un titolo importato dall’estero) ha ottenuto il 15,1% di Share. Questo, infatti, il risultato per Io Sono Farah. Sicuramente, in tal caso, si può parlare di una vittoria di Pirro per la rete ammiraglia della Rai.

Cena di Natale vince ma non convince su Raiuno

Sul secondo canale di Viale Mazzini, invece, troviamo Uno Rosso che conquista il 5,3% di Share. Rai3 punta su Gloria! il film di Margherita Vicario arriva al 3,6% di Share. Rete4, con È Sempre Cartabianca, si attesta sul 5% di Share. Il talk show politico di Bianca Berlinguer non va in vacanza per le festività e ottiene una percentuale importante di gradimento data la concorrenza agguerrita sulle altre emittenti. A tal proposito Italia Uno arriva al 7,9% con Miracolo nella 34esima strada.

Un grande classico natalizio che richiama i più affezionati al genere. La7 propone uno speciale su Donald Trump e il suo operato alla Casa Bianca, il risultato è pari al 3,9% di Share. L’occasione per mettere in ordine i tasselli, istituzionali e non, del mosaico che caratterizza la personalità più influente e discussa degli Stati Uniti. Tv8, il canale in chiaro di Sky, si rifugia in A Merry Royal Christmas ottenendo il 2,2% di Share.

La Ruota della Fortuna sfiora il 28% in access prime time

Cash or Trash – La notte dei tesori conquista il 3,6% di Share sul Nove, risultato importante per Warner Bros Discovery che mette in prima linea, durante le festività, uno dei suoi titoli di punta. Leggermente meglio Il Signore degli Anelli – Le due torri al 3,7% di Share sul Canale 20. Rai4, invece, con Chi è senza colpa arriva all’1,8% di Share.

Iris, con Il grande sentiero, si accontenta dell’1,6% di Share. Arriva al 2,1% di Share, invece, il film Non così vicino su RaiMovie. La Ruota della Fortuna sfiora il 28% su Canale 5 mentre Affari Tuoi, su Raiuno, resta al 22,7% di Share. Gerry Scotti conquista nuovamente una distanza importante rispetto a Stefano De Martino per quanto riguarda l’access prime time italiano.