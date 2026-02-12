Celentano torna sui social dopo mesi di silenzio: “Potrei anche peggiorare…ma non ve lo garantisco”

Adriano Celentano è tornato. O almeno ha fatto capolino. Dopo anni di assenza quasi totale dai social e dalla vita pubblica, il Molleggiato ha pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale – @celentanoinesistente – un video che ha immediatamente fatto il giro del web.

Adriano Celentano torna sui social

Le Iimmagini sono quelle d’archivio del suo spettacolo Rock Economy, lo storico evento dell’8 e 9 ottobre 2012 all’Arena di Verona che segnò il suo ritorno dopo diciotto anni lontano dai palchi, alternate a una foto attuale che lo ritrae a 88 anni. Lo sguardo resta quello, incisivo e ironico. Ma anche la didascalia non scherza: “Potrei anche peggiorare… ma non ve lo garantisco!”.

Un’apparizione breve ma significativa, che conferma il piglio provocatorio che da sempre contraddistingue l’artista. Ma soprattutto riapre il dibattito su un suo possibile ritorno in televisione, ipotesi di cui si parla ormai da mesi e che ha trovato spazio anche nelle dichiarazioni ufficiali dell’Ad Rai Roberto Sergio, che a settembre 2025 aveva definito “un sogno” l’eventuale ritorno di Celentano in TV dopo una lettera della moglie Claudia Mori alla Rai in cui chiedeva: “Vi interessa sul serio il ritorno di Celentano?”.

La lettera di Claudia Mori e l’interesse della Rai

Da quel momento le voci si sono moltiplicate. L’ultima apparizione televisiva vera e propria del Molleggiato risale proprio a Rock Economy, evento che non fu solo un concerto ma un vero caso mediatico: Arena gremita, dirette televisive da oltre dieci milioni di spettatori, monologhi e temi sociali intrecciati alla musica in un format ibrido che riportava Celentano al centro del dibattito pubblico.

Dopo quella data, il silenzio. Poche e sporadiche comparse pubbliche, una drastica riduzione delle apparizioni sui social, una scelta netta di ritirarsi dai riflettori.

Il caso Teo Teocoli e gli anni di silenzio

Anche il rapporto con l’amico storico Teo Teocoli ne aveva risentito. Il comico aveva più volte lamentato in interviste di non riuscire più nemmeno a parlare con Celentano da anni. La risposta del Molleggiato, arrivata con il solito tono ironico e affettuoso, aveva fatto il giro dei social: “Ciao Teo, ma cos’è questa storia? Se io non rispondo è perché ti voglio bene. Come fai a non capirlo? Ricordi quante risate… Quindi chiama pure se vuoi, tanto io non ti rispondo”. Un modo come un altro per confermare la scelta di stare lontano dal rumore mediatico.

Un segnale in vista del ritorno in TV?

Ora questo video potrebbe segnare una svolta. Non è la prima volta che Celentano usa i social per lanciare messaggi criptici o per riapparire dopo lunghi silenzi. Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, Sabrina Impacciatore ha ballato sulle note di Prisencolinensinainciusol, il brano sperimentale uscito nel 1973 che Celentano ha sempre descritto come una riflessione sull'”incomunicabilità del mondo di oggi”. Un omaggio indiretto che ha riportato l’artista al centro dell’attenzione proprio mentre l’Italia guardava le Olimpiadi.

Dai social alla TV

Il video pubblicato ieri potrebbe dunque essere un primo passo verso qualcosa di più strutturato. La Rai ha già fatto intendere di essere interessata. Il pubblico, a giudicare dai commenti entusiasti sotto al post (“Il nostro Re da sempre e per sempre”, “Ti aspettiamo e ti vogliamo bene”), è pronto ad accoglierlo.

Resta da capire se Celentano vorrà davvero tornare o se, come spesso accade con lui, preferirà giocare ancora un po’ con l’attesa. Del resto, come ha scritto lui stesso: potrebbe anche peggiorare. Ma non ce lo garantisce.