Celentano, Claudia Mori scrive alla Rai: “Almeno potreste rispondere” | La replica di Viale Mazzini: “Pronti ad accoglierlo anche a Sanremo”

Giornata di confronto a muso duro tra il Clan di Adriano Celentano e la RAI; la moglie del Molleggiato accusa la RAI di non rispondere alle sue proposte. L’AD della rete smorza i toni: “Un sogno rivederlo, pensiamo a una serata speciale e a Sanremo”.

Claudia Mori, moglie e storica compagna di Adriano Celentano, ha scelto i social per rendere pubblica una lettera indirizzata all’amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi.

Adriano Celentano vs RAI

Il titolo, “Il tempo se ne va”, richiamando uno dei grandi successi del Molleggiato, introduce una richiesta precisa: capire se davvero la tv di Stato intenda riportare Celentano sul piccolo schermo. Claudia Mori ricorda un incontro avvenuto mesi fa a Milano, presso il Clan, alla presenza anche di Gianmarco Mazzi.

In quell’occasione l’amministratore delegato della rete di Stato Giampaolo Rossi avrebbe mostrato interesse verso il nuovo lavoro di Celentano, promettendo un successivo appuntamento con l’artista per visionare il progetto. Ma quell’incontro non c’è mai stato.

“Ad oggi, sono passati molti mesi, ancora nessun segnale di nessun genere da parte sua. Una risposta è d’obbligo. Qualunque essa sia”, scrive Claudia Mori, chiedendo chiarezza dopo un lungo silenzio.

La replica della Rai a Celentano

La risposta di Rossi non si è fatta attendere: “Adriano Celentano è un pezzo della storia della cultura popolare italiana; per noi sarebbe un sogno rivederlo in Rai”.

La Rai, dunque, si dice pronta ad accogliere l’artista non solo con una serata omaggio su Rai 1, ma anche con l’eventuale partecipazione al prossimo Festival di Sanremo.

“Non ci accontentiamo del solo repertorio d’archivio – ha sottolineato Rossi – ma vogliamo un rientro all’altezza della sua leggenda perché diventi un momento di festa per tutto il pubblico italiano”.

L’assenza in tv dal 2019

Celentano non appare sul piccolo schermo dal 2019, quando andò in onda su Canale 5 “Adrian”, show legato all’omonima serie animata firmata da Milo Manara, un prodotto per la verità piuttosto controverso che non incontrò il favore del pubblico e registrò ascolti piuttosto modesti suscitando un notevole riscontro però sui media.

Ci furono critiche anche piuttosto pesanti che indispettirono Celentano che da allora ha scelto il silenzio televisivo, limitandosi a sporadiche uscite pubbliche e a un dialogo filtrato dai suoi canali social. Nel frattempo, più volte si è parlato di un suo ritorno, senza però mai concretizzarsi.

Un’icona popolare e le attese

Adriano Celentano, 87 anni, resta una delle figure più iconiche della cultura italiana: artista capace di unire musica, cinema, televisione e costume. Lo ricorda anche Walter Veltroni che, in un approfondimento estivo su “Sette”, ne ha sottolineato la capacità di sorprendere e di non ripetersi mai.

La replica positiva della Rai sembra ora riaprire scenari concreti: non solo un semplice omaggio, ma un vero evento in grado di segnare la storia televisiva recente. Per i fan e per la tv pubblica, sarebbe l’occasione di rivedere in scena il carisma di un artista che ha attraversato decenni di musica e spettacolo.

Adriano Celentano, tra nostalgia e futuro

La lettera di Mori ha riportato Adriano Celentano al centro del dibattito culturale. Se la Rai riuscirà a concretizzare la sua proposta, il ritorno potrebbe diventare una delle operazioni televisive più attese degli ultimi anni. Anche perché l’ultimo show di Celentano in Rai fu Rockpolitik, quattro puntate, ormai venti anni fa.

Fu un programma di notevole successo ma anche molto criticato per via dei costi e di alcuni suoi contenuti. L’allora direttore di Rai 1 Del Noce una volta visto il programma e le scalette aveva minacciato di autosospendersi fino al termine della trasmissione. Dagli studi passarono Ligabue, Loredana Bertè, Patti Smith, Eurythmics, Battiato, Gianna Nannini e Alda Merini solo per citare alcuni protagonisti.

Il programma andò sistematicamente oltre i 10 milioni di spettatori sfiorando il 50% di share. Numeri oggi apparentemente