Celebrity Chef, Alessandro Borghese nella bufera: i telespettatori sono molto delusi

La nuova edizione di Celebrity Chef, lo show culinario condotto da Alessandro Borghese, è tornata sugli schermi a gennaio, ma l’accoglienza da parte del pubblico non è stata delle più calorose. Il programma, noto per il suo tono leggero e il mix di cucina e intrattenimento, sembra aver perso parte del suo fascino a causa di alcuni cambiamenti apportati nella giuria. A giudicare dalle reazioni sui social, infatti, molti telespettatori storici hanno espresso malcontento per le nuove figure che affiancano Borghese nel giudizio delle performance ai fornelli.

Nuovi giudici poco graditi a Celebrity Chef

Il rinnovamento del panel di giudici ha portato nel programma Moreno Cedroni, chef bistellato del ristorante “La Madonnina del Pescatore” a Senigallia, Andrea Aprea, anch’egli due stelle Michelin con il suo ristorante milanese, e Maddalena Fossati, direttrice della rivista “La Cucina Italiana”. A completare il gruppo c’è Marisa Laurito, volto già familiare al pubblico della trasmissione.

Tuttavia, questo restyling non è stato accolto positivamente. Molti fan del programma si sono detti delusi dall’atteggiamento troppo serio, freddo e – a tratti – altezzoso mostrato dai nuovi giudici. Secondo una parte del pubblico, “Celebrity Chef” ha perso quell’anima giocosa e spensierata che lo contraddistingueva nelle edizioni precedenti, trasformandosi in un format più impostato e distante.

Sotto l’ultimo post pubblicato da Borghese sui social, le critiche si sono moltiplicate. Un commento molto condiviso recita:

“Certo che la giudice (Fossati) non si può sentire che la disturbano gli gnocchi perché non sono tagliati uguali… ma la cucina casalinga non la conosce?”

Un altro utente lamenta l’eccessiva severità della direttrice de La Cucina Italiana, affermando:

“Ammiro molto la Fossati come giornalista, ma come giudice è troppo rigida e distaccata. Lo chef Aprea poi… sempre scorbutico e saccente! Ricordatevi che è pur sempre un gioco, rilassatevi!”.

Queste osservazioni mettono in luce il disagio di chi si aspettava un programma più leggero e orientato al divertimento, piuttosto che una competizione culinaria gestita con il rigore di una cucina stellata.

E i nuovi concorrenti?

Ma le lamentele del pubblico non si sono fermate ai giudici. Anche tra i concorrenti vip qualcuno ha fatto storcere il naso: Roberto Parodi, fratello della più nota Cristina, è finito nel mirino per i suoi modi ritenuti altezzosi e poco adatti allo spirito del programma. La sua partecipazione è stata criticata non tanto per le abilità culinarie, quanto per l’atteggiamento giudicato snob e distante.

Alcuni commenti non risparmiano ironia pungente:

“Fratello della Parodi… inascoltabile”,

oppure:

“Roberto Parodi è uno snob. Umiltà e semplicità non sa cosa siano. Capisco che sei di buona famiglia e scrittore, ma cucinare con scarpe in pelle di pitone per ostentare uno status sociale è ridicolo. Dai, non sei mica Gesù Cristo!”.

Insomma, la nuova stagione di “Celebrity Chef” ha sicuramente fatto discutere. Se l’intento era quello di rinnovare il format e portare una ventata di freschezza, i risultati non sembrano aver soddisfatto le aspettative di una buona parte del pubblico. Forse, in un programma che nasce come intrattenimento, la leggerezza dovrebbe restare l’ingrediente principale.