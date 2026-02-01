C’è Posta Per Te leader del sabato sera, ma The Voice Kids si avvicina ulteriormente. I dati Auditel del 31 gennaio 2026

C’è Posta Per Te vince la serata degli ascolti, ma The Voice Kids si avvicina alla trasmissione di Maria De Filippi. In termini di picchi, infatti, il format con Antonella Clerici è risultato più incisivo in alcune parti della serata. Le percentuali sono chiare: 27,1% di Share su Canale 5 mentre Raiuno si ferma al 22%.

Non si può (e non si deve), tuttavia, parlare di battuta d’arresto perchè la rete ammiraglia di Viale Mazzini, settimana dopo settimana, sta macinando terreno in termini di ascolti nei confronti di un titolo forte come quello rappresentato da uno dei programmi cult di Cologno Monzese.

C’è Posta Per Te vince, ma The Voice Kids recupera sulla concorrenza

Le reti cadette hanno fatto scelte diverse, a partire da Rai2 che punta sul doppio episodio con FBI e FBI International arrivando al 3,7% di Share. La Città Ideale in crescita di un decimo, il programma della terza rete di Viale Mazzini conquista il 3,8% di Share. Rete 4 ripropone il cult movie Io sto con gli ippopotami arrivando al 4% di Share. Italia Uno, con Una Notte al Museo, fa ancora meglio totalizzando il 5,3% di Share. La7 ritrova Massimo Gramellini e il suo nutrito parterre di ospiti che garantisce all’emittente il 6,2% di Share.

In Altre Parole…Ancora (la seconda parte di programma) ottiene il 3,7%. Tv8, il canale in chiaro di Sky, arriva all’1,5% di Share con 4Ristoranti. Accordi&Disaccordi supera il 2% di Share, attestandosi sul 2,1%. Sul Canale 20, Decisione Critica arriva all’1,7% di Share. La Belva, su Rai4, non va oltre l’1,3% di Share.

De Martino allunga su Gerry Scotti nel preserale

Iris con Il caso Thomas Crawford conquista il 2,4% di Share, mentre RaiPremium con la replica di Don Matteo 15 si accontenta dello 0,8% di Share. Il preserale generalista italiano vede Affari Tuoi staccare quasi di un punto La Ruota della Fortuna: il gioco dei pacchi si attesta al 23,7% di Share, mentre la concorrenza di Canale 5 arriva al 23%.

De Martino, per la prima volta in stagione, stacca sensibilmente Gerry Scotti. Il conduttore di Pavia accusa il colpo dopo mesi di leadership, ma il nuovo anno televisivo è appena cominciato e non possono escludersi ulteriori capovolgimenti di fronte.