C’è Posta Per Te batte Sanremo Top, De Martino meglio di Scotti nel preserale. I dati Auditel del 7 marzo 2026
C’è Posta Per Te conquista il primato di ascolti contro Sanremo Top. Maria De Filippi ritrova l’attestato di regina del sabato sera, mentre Scotti perde in access contro De Martino.
C’è Posta Per Te si conferma il programma più visto del sabato sera. La trasmissione condotta da Maria De Filippi ottiene il 27,1% di Share, percentuale che ribadisce quanto il format sia solido contro le alternative in palinsesto. Contenitore che riesce ancora a catalizzare l’interesse del pubblico di riferimento rispetto alla concorrenza di Raiuno.
La quale punta su Sanremo Top, ma il programma che fu di Baudo – ereditato da Carlo Conti – non va oltre il 19,9% di Share. L’evento successivo al Festival della Canzone Italiana non coinvolge abbastanza il pubblico televisivo che vira su altro. Le reti cadette mirano a contenuti differenti: Rai2, nello specifico, sceglie FBI e conquista il 3,1% di Share.
C’è Posta Per Te meglio di Sanremo Top. Scotti beffato da De Martino in access prime time
Segue FBI International che si attesta sul 3% di Share. Rai3 punta su Caccia all’agente Freegard che raggiunge il 3,2% di Share. Rete4 scommette nuovamente sul grande classico Banana Joe raggiungendo il 3,8% di Share. Italia Uno con Nanny McPhee – Tata Matilda si accontenta del 4,9% di Share. La7 con In Altre Parole ottiene il 7,1% di Share, mentre la seconda parte di programma chiamata In Altre Parole…Ancora arriva al 5,1% di Share. Tv8, il canale in chiaro di Sky, arriva al 2% di Share con 4Ristoranti.
Nove ritrova Accordi&Disaccordi balzando al 3,3% di Share. Crank non va oltre il 2% di Share sul Canale 20, mentre Beast su Rai4 si ferma all’1% di Share. 1,7% di Share su Iris per Colpevole d’omicidio. Stesso punteggio per Laguna Blu su RaiMovie. La7 Cinema, con 007 – Licenza di uccidere ottiene l’1,2% di Share. La sfida tra De Martino e Scotti nel preserale, invece, si anima ulteriormente con Affari Tuoi che torna a superare La Ruota della Fortuna: 23,5% contro 22,6% di Share.